O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

Patrícia ouviu sempre que as dores menstruais faziam parte da vida. Desde muito jovem que convivia com um sofrimento intenso, mas as queixas acabavam por ser desvalorizadas. Tudo mudou em 2024, quando as dores se tornaram tão fortes que deixou de conseguir comer, andar ou viver normalmente. Depois de várias passagens pelas urgências e meses de incerteza, chegou finalmente um diagnóstico: endometriose intestinal profunda.

A jovem esteve no programa "Dois às 10" e revelou que perdeu cerca de 30 quilos durante o agravamento da doença e que chegou a um ponto em que já não conseguia reconhecer-se. "Perdi 30 quilos. Não conseguia olhar para o espelho", contou, recordando um dos períodos mais difíceis da sua vida.

O momento mais assustador surgiu quando foi submetida a uma cirurgia de urgência. Antes de entrar para o bloco operatório, fez uma pergunta que ainda hoje a acompanha. "Perguntei ao médico se podia morrer e ele disse que sim. Desci para o bloco e pedi para não me deixarem morrer", recordou, emocionada. A operação acabou por correr bem, mas a recuperação revelou-se má, lenta e dolorosa.

Quando parecia estar a recuperar a estabilidade, aconteceu o que menos esperava. A doença voltou a agravar-se e Patrícia precisa de uma nova operação. O problema é que o valor da cirurgia é alto e não tem como pagar o valor da operação. "Enviaram-me o valor para casa, valor esse que não consigo pagar. Não tenho forma de ser operada", revelou. O orçamento ascende aos 17.200 euros, uma quantia que a deixou sem chão quando ouviu o valor.

As dores intensificaram-se. O medo também voltou. "Tenho medo de voltar a estar onde já estive", confessou. Ainda assim, Patrícia continua à procura de respostas e de uma solução que lhe permita recuperar a qualidade de vida.





No "Dois às 10", Patrícia deixou um apelo emocionado, na esperança de encontrar alguém que a ajude na cirurgia de que necessita urgentemente.