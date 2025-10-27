Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 21min
Criança
Criança

Uma menina de apenas 5 anos lançou o seu irmão recém-nascido pela janela. Num contexto de crescente violência juvenil contra familiares, levantam-se questões inquietantes: estaremos a lidar com uma geração verdadeiramente mais violenta ou com crianças cujas ações refletem sinais de alerta muitas vezes ignorados?

Um bebé de apenas 21 dias morreu após ter sido alegadamente atirado do quarto andar pela irmã de cinco anos, na aldeia de Vasilyevo, na Rússia. As crianças encontravam-se sozinhas em casa, uma vez que a mãe tinha saído e o pai estava no trabalho.

De acordo com o Daily Mail, as autoridades indicaram que a menina poderá ter agido por ciúmes do novo bebé. Testemunhas relataram ter ouvido gritos vindos da janela, antes de encontrarem o corpo imóvel no chão. Os serviços de emergência confirmaram a morte da criança no local.

O Comité de Investigação Russo iniciou um processo criminal para apurar as circunstâncias do incidente e avaliar a responsabilidade dos pais, que deixaram as filhas sem supervisão. O chefe distrital de Zelenodolsk, Mikhail Afanasyev, expressou condolências à família e apelou à vigilância parental, sublinhando que «nunca se deve deixar crianças sozinhas».

 

