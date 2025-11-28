Se tem mais de 40 anos e dificuldade em livrar-se da gordura abdominal, corte estes 7 alimentos

Se passou dos 40 anos e percebe que a gordura na região da barriga não vai embora, a solução pode estar na alimentação.

As alterações hormonais, especialmente a diminuição dos níveis de estrogénio, podem provocar uma redistribuição da gordura corporal, favorecendo o seu acúmulo na região abdominal. Ao mesmo tempo, o metabolismo tende a tornar-se mais lento, aumentando a propensão para o ganho de peso, como salienta um artigo do site norte-americano Parade.

Estas mudanças fisiológicas associadas à menopausa podem levar a um aumento de peso, sobretudo no abdómen. Por isso, é fundamental adotar um estilo de vida equilibrado, que inclua uma alimentação adequada e prática regular de atividade física, ajudando a manter tanto o peso como a saúde durante esta fase de transição.

No entanto, não basta apenas cuidar da alimentação. A combinação de uma dieta equilibrada, exercício físico, sono reparador e estratégias de gestão do stress pode ter um impacto significativo no controlo do peso durante a menopausa.

Indo direto ao ponto: existem alimentos e bebidas que devem ser evitados, uma vez que estão associados ao aumento da gordura abdominal.

