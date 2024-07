Inspiração Marroquina - Frango com azeitonas e limão

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Uma receita cheia de sabor e especiarias

No «Dois às 10», recebemos o Chef Hernâni Ermida com uma receita de Frango com azeitonas e limão, inspirada nas suas férias em Marrocos.

Ingredientes:

800g de coxas de frango

1 cebola roxa grande

2 cenouras medias

1 limão

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de café de gengibre em pó

1\2 colher de café de curcuma

1 colher de chá de raspa de limão

400g de batatas descascadas e cortadas em gomos grossos

80 g de azeitonas verdes sem caroço

5 dl de água

Sal e pimenta acabada de moer

Receita:

Descasque a cebola e as cenouras, corte a cebola em meias luas finas e corte a cenouras em rodelas finas. Leve ao lume um tacho com o azeite junte o frango e deixe cozinhar ate ficar douradinho de ambos os lados, junte a cebola e a cenoura polvilhe com o gengibre, curcuma e raspa do limão tempere de sal e pimenta junte a água misture tape e deixe cozinhar em lume brando durante 15 minutos. Lave o limão e corte em quatro gomos grossos junte-os ao frango e deixe ferver 5 minutos, junte as batatas lavadas misture e deixe cozinhar mais 15 minutos. Junte as azeitonas previamente passadas por água quente verifique o sal e sirva quente

Bom apetite!