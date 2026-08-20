Encontrámos estas piscinas naturais em Portugal. E não ficam no Gerês

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Se procura águas cristalinas, natureza em estado puro e um cenário digno de postal, não precisa de ir até ao Gerês.

Encontrámos um destino imperdível para os amantes da natureza. Situadas na Serra da Estrela e alimentadas por riachos de águas cristalinas, as piscinas naturais de Cortes do Meio distinguem-se pela sua beleza deslumbrante e são um refúgio perfeito para quem procura fugir ao calor.

No coração da Serra da Estrela, este conjunto de cascatas e piscinas naturais esculpidas na rocha prolonga-se ao longo da ribeira semi-glaciar de Cortes. À medida que a ribeira se divide, vai criando diferentes recantos aquáticos que surpreendem pela envolvência. Mesmo antes de mergulhar, a paisagem impressiona pelo contraste entre o azul límpido da água e o verde da vegetação — uma verdadeira imagem de postal.

Durante os meses de verão, este é um dos locais a não perder. Em Cortes do Meio, há mais do que uma ou duas lagoas: são mais de uma dezena de cascatas e poços com águas cristalinas, embora bastante frias, perfeitos para banhos nos dias de calor.

Estes autênticos tesouros naturais merecem ser explorados, mas a visita exige algum esforço. A partir da aldeia de Cortes do Meio, existe sinalização para 12 dos poços mais conhecidos. Ainda assim, para descobrir todos, é necessário aventurar-se e explorar mais profundamente esta zona da serra.

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Entre os poços mais emblemáticos estão o Poço da Fatela, o Poço do Funil, o Poço do Forno Velho, o Poço da Formiga, o Poço do Combarão, o Poço do Embude, o Poço da Penha Fundeira, o Poço do Inferno e o Poço da Cascata. Este último encontra-se a 1400 metros de altitude e distingue-se pela impressionante queda de água, com 20 metros de altura.

Para quem viaja em família, o Poço da Ponte Velha é uma das opções mais indicadas, graças à sua menor profundidade. É também considerado um dos poços mais fotogénicos.

Para chegar às lagoas mais conhecidas, existem percursos sinalizados, alguns mais adequados para caminhadas e outros destinados a BTT. É essencial levar calçado adequado, bastante água e roupa para mergulhar.

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Temas: Gerês Serra da Estrela Piscinas naturais de Cortes do Meio
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