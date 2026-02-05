Ginásio ou caminhada? Especialista revela qual transforma mais o corpo

Muitas pessoas questionam se é mais eficaz investir horas no ginásio ou optar por caminhadas diárias. Para esclarecer esta dúvida, um especialista em exercício físico analisou os benefícios de cada opção e explica qual delas traz resultados mais rápidos e duradouros para a saúde e para o corpo.

Ir ao ginásio é um dos objetivos mais comuns para 2026, mas nem todos se sentem motivados a frequentar estes espaços. Para muitas pessoas, sair a caminhar tornou-se uma alternativa prática e eficaz, capaz de oferecer múltiplos benefícios para a saúde.

Citado pelo site El Economista, a nutricionista e treinadora Blanca Pombal explica que caminhar fortalece o coração e os pulmões, ajuda a controlar o peso queimando gordura, melhora a circulação, ossos e músculos, e diminui o risco de doenças crónicas. Além disso, contribui para libertar o stress, melhorar o sono e o humor, prevenir a diabetes e aumentar os níveis de vitamina D.

A especialista alerta, no entanto, que nem toda a caminhada traz os mesmos resultados. Para ser realmente eficaz, deve durar pelo menos 30 minutos seguidos, sem interrupções, e ser realizada a um ritmo constante de cerca de 5 km/h.

Outro ponto positivo da caminhada é que se trata de uma atividade física moderada, acessível à maioria das pessoas e que não exige equipamento especial, podendo ser praticada tanto por jovens como por idosos. Para quem procura resultados reais e deseja incorporar o exercício na rotina diária, a caminhada pode ser tão eficiente quanto ir ao ginásio, desde que seja feita corretamente.