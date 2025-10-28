Rosto da TVI é familiar do GNR que morreu durante perseguição a lancha: «Estamos muito tristes»

A tragédia que envolveu a GNR, na noite desta segunda-feira, durante uma perseguição a uma lancha de traficantes no rio Guadiana, deixou o país em choque. Entre os que choram a perda do militar está um rosto da TVI que revelou em direto ser familiar da vítima mortal.

O país continua a reagir à tragédia que aconteceu na noite desta segunda-feira, quando uma embarcação da Unidade de Controlo Costeiro da GNR colidiu com uma lancha rápida de traficantes de droga do Norte de África, provocando um incêndio a bordo e fazendo um morto e três feridos — todos militares da GNR.

O acidente ocorreu no rio Guadiana, junto a Alcoutim, quando os militares tentavam imobilizar a embarcação suspeita que transportava haxixe proveniente de Marrocos.

No “Dois às 10” desta terça-feira, Melanie Tavares, psicóloga e comentadora criminal do programa, revelou, emocionada, ser familiar do militar que perdeu a vida nesta operação. “Era da minha família. Estamos muito tristes com isto. Ele era tão feliz…”, partilhou visivelmente abalada, em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Durante o programa, foi ainda transmitido o testemunho do filho do militar, que deixou o estúdio e os telespectadores comovidos. “O meu pai era um herói. Espero que esta tragédia sirva para melhorar as condições destes militares”, disse, entre lágrimas.

O caso está a ser investigado pelas autoridades, que procuram esclarecer as circunstâncias exatas da colisão e do incêndio que deflagrou após o impacto.