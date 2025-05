Gonçalo e Miguel adotaram três filhos e construíram uma família de amor

Esta é a história comovente de Gonçalo e Miguel, pais de três filhos adotivos.

Desde sempre que Gonçalo Oliveira sabia que queria ser pai. «Para mim, ser pai era uma certeza», recordou. Mas, em criança, surpreendia quem o ouvia: «Achava um desperdício ter mais filhos, quando já havia tantas crianças no mundo». Cresceu numa família onde o amor nunca teve rótulos, viveu rodeado de adoções informais, braços abertos e corações disponíveis.

Aos 35 anos, decidiu que já não podia adiar mais o seu maior sonho. «Ou é agora, ou vou desistir», pensou. E iniciou, sozinho, o processo de adoção. Foi em maio de 2016. Dois anos depois, chegou o Duda.

Tinha quatro anos. Veio pela mão de uma funcionária, com um saco. Assim que viu Gonçalo, largou tudo e correu para ele: «Demos um abraço em silêncio que durou largos segundos». Um silêncio que disse tudo. Dentro do saco, Duda tinha um presente que tinha feito para o dia do pai nesse ano sem saber para quem.

Mais tarde, perguntou-lhe se sabia por que razão tinha estado numa casa de acolhimento. Duda, com a sabedoria de quem viveu muito cedo o que não devia, respondeu: «Claro que sei. Tu querias ser pai. E se eu não fosse para ali, tu nunca me ias encontrar».

Aquele abraço selou algo maior do que a palavra «adoção» consegue conter: «Naquele dia percebi que estava tudo certo».

Mas a história de Gonçalo não ficou por aí.

Mais tarde conheceu Miguel e apresentou o namorado ao filho. Apresentou-o com transparência e afeto. Um dia, à mesa, o pequeno Duda perguntou: «O Miguel também pode ser meu pai?». E Gonçalo, com o coração na voz, respondeu: «Só tu e o Miguel podem sentir e decidir».

O desejo de família cresceu. Miguel também sonhava adotar. Gonçalo queria mais filhos. E Duda queria irmãos, um menino e uma menina. Na passagem de ano, foi esse o desejo que pediu.

Em setembro de 2025, o desejo tornou-se realidade. A família passou a ser cinco: chegaram Isas e Cacá. Uma nova etapa, a mesma certeza: o amor é o que constrói um lar.

«O preconceito existe e vai existir sempre», admitiu Gonçalo. «Mas hoje estou aqui. Tenho a minha família. Sou feliz, muito feliz», terminou.