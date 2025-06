Onde chegaram os alunos que, há 10 anos, tiraram as melhores notas nos exames nacionais?

Foram os melhores entre milhares de estudantes nos exames nacionais de 2015. Hoje, 10 anos depois, revisitaram-se as suas histórias para saber que rumos tomaram e como esses resultados influenciaram o seu percurso.

Na reta final da primeira fase dos exames nacionais do Ensino Secundário, muitos alunos sentem a pressão das médias finais e da liberdade de escolha dos cursos superiores. Ter uma média de 20, como foi o caso destes estudantes há uma década, abre portas e cria expectativas elevadas. Mas onde estarão agora os jovens que foram os melhores nos exames nacionais de 2015? A Renascença foi ao encontro de dois destes alunos para descobrir como estão hoje e que caminhos seguiram.

Gonçalo Madureira: o médico que sempre soube o que queria

Em 2015, com apenas 18 anos, Gonçalo Madureira já tinha a certeza de que queria seguir Medicina. «O esforço que fiz foi com a noção da nota mínima de admissão necessária para entrar no curso e acabou por correr melhor do que o objetivo que tinha", contou à Renascença.

Terminou o Secundário com média máxima e ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde estudou entre 2015 e 2021, altura em que concluiu o mestrado integrado. Em 2022 iniciou o Internato de Formação Geral no Hospital de Braga e, no ano seguinte, avançou para o Internato de Formação Específica.

Apesar dos «percalços mínimos», Gonçalo não teve expectativas defraudadas relativamente aos seus objetivos académicos. Hoje, é médico neurorradiologista, a trabalhar no Hospital de Santo António, no Porto, e no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. O seu horário pode variar bastante, entre as 40 horas semanais e dias que começam às 8h00 e terminam à meia-noite, acumulando ainda trabalho científico e estudo autónomo.

Gonçalo reconhece que o contexto familiar e socioeconómico foi crucial para o seu sucesso: «Ter notas altas não depende só do esforço pessoal, mas também das condições em que se cresce e dos apoios que se recebem. No meu caso, nunca houve dúvidas quanto a isso».

Sobre o futuro, não descarta a possibilidade de emigrar se sentir que o país não oferece as condições necessárias para a sua realização pessoal e profissional.

Patrícia Resende: da arquitetura ao andebol profissional e de volta ao sonho

Também com média 20, Patrícia Resende enfrentou desafios diferentes. Ainda que apaixonada por Arquitetura desde criança, a exigência do curso e a pressão constante fizeram-na interromper a licenciatura no segundo ano. «Para além da carga enorme de trabalho, parecia que, às vezes, éramos praxados pelos próprios professores,” desabafou à Renascença.

Durante dois anos e meio dedicou-se ao andebol profissional, aproveitando para aplicar os conhecimentos que já tinha de Arquitetura. Agora, está no último ano do mestrado em Arquitetura e prepara-se para entrar no mercado de trabalho.

Patrícia lembra que os sacrifícios, como os jantares de amigos perdidos por causa de estudos ou treinos, valeram a pena: «Voltava a fazer tudo igual».

O esforço compensa, dizem eles

Tanto Gonçalo como Patrícia deixam uma mensagem clara aos estudantes que hoje encaram os exames nacionais com ansiedade: o esforço compensa sempre. No entanto, sublinham que o sucesso académico depende também do ambiente familiar e das condições socioeconómicas, fatores que nem todos conseguem controlar.