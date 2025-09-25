«Era uma questão de tempo...»: Famoso casal da televisão portuguesa prestes a anunciar separação?

Na emissão desta quinta-feira, 25 de setembro, do programa “Dois às 10”, Cristina Ferreira foi surpreendida por uma revelação de Gonçalo Quinaz, durante a rubrica “Conversas de Café”.

No início do programa, a apresentadora Cristina Ferreira recebeu os comentadores Luísa Castel-Branco, Cláudia Jacques, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz para analisar as notícias do dia ligadas ao mundo dos famosos.

O tema das separações acabou por dominar a conversa e foi aí que Gonçalo Quinaz lançou o alerta: “Está para acontecer aí qualquer coisinha”.

Surpreendida, Cristina Ferreira não escondeu a curiosidade: “Tu sabes? E é grave?” — perguntou de imediato.

Sem revelar pormenores, o comentador manteve o suspense: “Ah, vai ser [grave]. Aliás, eu já não acreditava, eu sabia que aquilo era uma questão de tempo, portanto, eu estava certo uma vez mais. Eu já desconfiava… É da televisão.”

Adriano Silva Martins, que também afirmou ter conhecimento da alegada rutura, acrescentou que se trata de uma cara “do canal”.

Com humor e rapidez, Cristina Ferreira respondeu logo em direto: “Olhem, eu não sou portanto… Alguém tem que ser.”

Um momento que deixou o público em casa em alerta e aumentou ainda mais a curiosidade sobre a identidade da figura pública a quem os comentadores se referiam.