«Era uma questão de tempo...»: Famoso casal da televisão portuguesa prestes a anunciar separação?

  • Dois às 10
  • Hoje às 13:50

Na emissão desta quinta-feira, 25 de setembro, do programa “Dois às 10”, Cristina Ferreira foi surpreendida por uma revelação de Gonçalo Quinaz, durante a rubrica “Conversas de Café”.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No início do programa, a apresentadora Cristina Ferreira recebeu os comentadores Luísa Castel-Branco, Cláudia Jacques, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz para analisar as notícias do dia ligadas ao mundo dos famosos.

O tema das separações acabou por dominar a conversa e foi aí que Gonçalo Quinaz lançou o alerta: “Está para acontecer aí qualquer coisinha”.

Surpreendida, Cristina Ferreira não escondeu a curiosidade: “Tu sabes? E é grave?” — perguntou de imediato.

Sem revelar pormenores, o comentador manteve o suspense: “Ah, vai ser [grave]. Aliás, eu já não acreditava, eu sabia que aquilo era uma questão de tempo, portanto, eu estava certo uma vez mais. Eu já desconfiava… É da televisão.”

Adriano Silva Martins, que também afirmou ter conhecimento da alegada rutura, acrescentou que se trata de uma cara “do canal”.

Com humor e rapidez, Cristina Ferreira respondeu logo em direto: Olhem, eu não sou portanto… Alguém tem que ser.”

Um momento que deixou o público em casa em alerta e aumentou ainda mais a curiosidade sobre a identidade da figura pública a quem os comentadores se referiam.

Temas: Gonçalo quinaz Amor Dois às 10 TVI

A Não Perder

Elimine riscos do seu piso de madeira com este truque

Há 3h e 14min

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Há 3h e 44min

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

Hoje às 16:00

Afinal, o que é seguro (ou não) comer depois da data de validade?

Hoje às 15:30

Cristina Ferreira deslumbra com visual que é comparado ao da rainha Letizia

Hoje às 15:00

Descubra quais os utensílios que não pode colocar na máquina da loiça

Hoje às 15:00

Cristina Ferreira rendida a história de amor de famoso casal: «Estão a viver como sempre sonharam»

Hoje às 14:35
MAIS

Mais Vistos

Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»

Hoje às 10:16

Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa

17 set, 12:09

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Ontem às 11:55

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Ontem às 12:17

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

Hoje às 15:19

Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

Hoje às 12:43

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

23 set, 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

23 set, 15:00

Fora do Estúdio

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

Hoje às 16:00

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Ontem às 16:07

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

Ontem às 11:31

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Ontem às 09:40

Fotos

Elimine riscos do seu piso de madeira com este truque

Há 3h e 14min

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Há 3h e 44min

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

Hoje às 16:00

Afinal, o que é seguro (ou não) comer depois da data de validade?

Hoje às 15:30