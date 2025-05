Gonçalo Quinaz partilha mensagem enigmática após gala do «Big Brother»: «O Papagaio fala muito e voa pouco»

As férias apaixonadas de Gonçalo Quinaz com a companheira e os filhos

Após a mais recente gala do «Big Brother», Gonçalo Quinaz, de 39 anos, recorreu ao Instagram para partilhar uma mensagem carregada de simbolismo e afirmação. A publicação, que não passou despercebida, deu que falar entre fãs e seguidores, muitos dos quais aplaudiram a sua postura.

«Sou feliz porque penso diferente dos outros. Sou feliz porque vejo diferente dos outros. Sou feliz porque penso por mim. Sou feliz porque não sou influenciável. Sou feliz porque tenho opinião própria. Sou feliz porque sou fiel aos meus princípios, aos meus valores e aos meus ideais», começou por escrever.

A fechar a publicação, o ex-futebolista refere uma metáfora que muitos interpretaram como uma mensagem discreta: «O Papagaio fala muito e voa pouco🦜 enquanto a Águia não fala nada e voa alto 🦅».

A reflexão rapidamente gerou uma onda de reações nas redes sociais. «Parabéns pela pessoa que és e continua assim! É de pessoas como tu que o mundo precisa! 👏👏👏👏», comentou uma seguidora. «Quinaz, não se arrependa de ser como é, a serenidade, educação e postura são trunfos a seu favor ❣️👏», escreveu outra fã.

Gonçalo Quinaz ficou conhecido do grande público em 2021, quando participou na edição «Big Brother - Duplo Impacto». Ex-jogador de futebol, assumiu-se como uma figura carismática e polémica, com presença constante nos destaques do reality show. Desde então, integrou outros formatos do universo do «Big Brother», tornando-se também comentador nas galas e nos programas da manhã da TVI, como o «Dois às 10».

Apesar de algumas polémicas ao longo do tempo, Gonçalo continua a ser uma figura que divide opiniões, mas, como mostra na sua partilha, mantém-se firme nas suas convicções: «Sou abençoado por Deus. Obrigado, meu Deus 🙏🏼❤️».