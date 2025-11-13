Já não vai haver casamento. Gonçalo Quinaz revela que famoso casal está prestes a anunciar fim do noivado

Gonçalo Quinaz lançou a bomba em direto: durante a conversa sobre o noivado de Rita Matias, o comentador da TVI deixou no ar que um casal muito conhecido do público está prestes a anunciar a separação, mesmo depois de ter vivido um pedido de casamento.

Durante a conversa sobre o recente noivado da deputada Rita Matias, Gonçalo Quinaz acabou por lançar uma revelação inesperada — e que promete dar que falar.

O comentador da TVI, conhecido por não ter papas na língua, deixou no ar que um casal conhecido do público poderá estar prestes a anunciar a separação, mesmo depois de já ter vivido um pedido de casamento. «Quando passa muito tempo, por norma, nem chega a haver casamento. Há uns tempos falámos aqui de um casamento em que eu não acreditava… e daqui a uns tempos estamos a falar de que não houve casamento e que eu tinha razão», atirou Quinaz, deixando o estúdio em suspense.

Perante a curiosidade de Cristina Ferreira, que questionou — “Estamos a falar de quem?” —, Gonçalo manteve o mistério: «Houve pedido, as pessoas aceitaram, havia uma data a estipular…»

Sem revelar nomes, o antigo futebolista deixou no ar que a relação poderá ter chegado ao fim antes mesmo de subir ao altar.