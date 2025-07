Ausência de Ronaldo no funeral de Diogo Jota: Gonçalo Quinaz revela informações de fonte próxima do jogador

Gonçalo Quinaz revelou detalhes, partilhados por uma fonte próxima de Cristiano Ronaldo, que explicam as razões pelas quais o craque português não esteve presente no funeral de Diogo Jota.

No Dois às 10, Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim juntaram-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para analisar e comentar todas as novidades do universo das celebridades nacionais e internacionais. Um dos temas que dominou a conversa foi o funeral de Diogo Jota e do seu irmão, André Silva.

Um dos assuntos mais comentados tem sido a ausência de Cristiano Ronaldo no velório, algo que suscitou várias críticas e gerou uma polémica pública. Gonçalo Quinaz partilhou detalhes inéditos que ajudam a compreender melhor a situação, desmistificando algumas das críticas dirigidas ao craque português.

«Através de uma pessoa muito próxima», Gonçalo Quinaz soube que Cristiano Ronaldo «tem sido do melhor, tem dado o maior apoio, tem estado muito presente. Não quis estar no funeral por motivos pessoais, achou que não era benéfico para o momento em si, mas com isto não está desligado e tem sido das pessoas mais próximas, mais atenciosas, com maior cuidado e estará presente para tudo o que possa vir a ser preciso».

Além de Gonçalo Quinaz, Cristina Ferreira também se manifestou sobre a polémica, considerando-a «estúpida».