Será que devia ter contado? E o que Gonçalo Quinaz revelou tem a ver com um concorrente do «Big Brother»

Gonçalo Quinaz hesitou, mas acabou por contar uma confissão que um concorrente do «Big Brother» lhe fez.

A manhã desta segunda-feira foi marcada por uma análise surpreendente feita por Gonçalo Quinaz à expulsão de Micael Miquelino, ex-concorrente do «Big Brother», cuja saída inesperada no passado domingo deixou muitos em choque.

O comentador começou por hesitar antes de partilhar o que sabia: «Não sei se posso dizer isto», confessou, antes de revelar detalhes da conversa que teve com Micael após a sua saída da casa mais vigiada do país. «Ele estava-me a dizer que não estava nomeado e como tinha sido, na semana passada, o segundo a ser salvo, não contava...», partilhou Quinaz, sublinhando o espanto do ex-concorrente perante a decisão do público.

No entanto, Gonçalo foi mais longe e trouxe à tona uma reflexão crítica sobre o percurso de Micael no jogo. «Eu acho que ele em parte acaba por dar razão aos colegas que se meteram ao lado dele para atribuir a sua saída. Porque quando o próprio diz que começou só há 3 semanas a dar mais ao jogo e que o Manuel Cavaco tinha iniciado esse jogo mais cedo, ele acaba por dar razão à escolha», afirmou o comentador.

Com estas declarações, Gonçalo Quinaz sugeriu que Micael Miquelino terá reconhecido, ainda que de forma implícita, que a decisão dos colegas e do público em tirá-lo do jogo pode ter sido justa, uma vez que o seu envolvimento ativo no programa foi tardio.