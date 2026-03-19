À frente do filho, Gonçalo Quinaz recorda relação com Nereida Gallardo: «Não me trouxe nada de bom»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 43min

No Dia do Pai, Gonçalo Quinaz respondeu às perguntas do filho mais velho.

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O comentador Gonçalo Quinaz protagonizou um momento emotivo ao lado do filho, Martim Quinaz, num frente a frente exibido no programa Dois às 10, esta quinta-feira.

Durante a conversa, Quinaz recordou uma fase marcante da sua carreira, assumindo erros que acabaram por ter impacto na vida pessoal e profissional. “Na altura, o facto de estar sozinho, de me sentir só (…) não fui equilibrado a dizer não a certas coisas”, começou por confessar.

O ex-futebolista reconheceu que as suas escolhas acabaram por ter consequências: “O único culpado fui eu, que não tive maturidade de perceber o que era melhor para mim e paguei uma fatura cara, pessoal e profissional”.

Perante o filho, falou ainda de uma relação mediática do passado — numa referência à ligação com Nereida Gallardo — admitindo o impacto que teve: “O pai teve uma relação mediática que não me trouxe nada de bom (…) tudo isso acabou por se refletir na parte profissional”.

Do outro lado, Martim não escondeu a admiração, apesar das dificuldades vividas durante os anos em que o pai esteve ausente:
“Foram momentos complicados, mas era sempre um prazer ver-te jogar”.

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Num tom mais leve, a conversa seguiu para a relação atual entre ambos. Quinaz mostrou-se um pai atento e presente: “Agora cabe-me a mim acompanhar-te a ti e faço isso com todo o gosto”.

Entre sorrisos, assumiu ainda ser um “pai galinha”, mesmo com o filho já adulto, e revelou um desejo inesperado: voltar a ser pai — desta vez, de uma menina. “Gostaria de ter tido uma menina (…) ainda vou falando com a mãe sobre isso, mas ela não quer mais”, contou, entre risos.

Um momento sincero e emotivo que mostrou um lado mais vulnerável de Gonçalo Quinaz, marcado por arrependimentos, mas também por orgulho no caminho que construiu ao lado dos filhos

Temas: Gonçalo Quinaz Nereida Gallardo Dois às 10 Dia do pai
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