Momento de televisão único: Gonçalo Quinaz conquista o coração de menino com deficiência

Gonçalo Quinaz e menino de 12 anos, portador de síndrome rara, protagonizaram um momento ao qual ninguém ficou indiferente

Gonçalo Quinaz esteve esta manhã no «Dois às 10», juntamente com Luísa Castel-Branco e Cinha Jardim, a comentar as últimas noticias dos famosos, como é habitual acontecer às quartas-feiras.

Terminado o segmento, o comentador manteve-se em estúdio e acabou por conhecer Tomás Silva, um menino de 12 anos que foi diagnosticado com uma síndrome rara.

Tomás estava sentado ao lado da mãe e da irmã, Andreia Silva e Filipa Silva, e, a dada altura, levantou-se e foi para junto de Gonçalo Quinaz, que estava do outro lado das câmeras a assistir à entrevista.

«Eu acho que quis o telefone para tirar uma foto contigo. Ele quer registar este amigo novo que ganhou no programa», começou por dizer Cristina Ferreira, ao observar a ligação que o comentador e o menino de 12 anos tinham acabado de criar. «Oh, tu gostas Quinaz?», questionou Cristina Ferreira, quando percebeu que o comentador estava rendido à simpatia de Tomás.

Emocionado, Gonçalo Quinaz mostrou-se lisonjeado e confessou: «Adoro… Eu com crianças, prefiro nem me alargar muito...», disse.

Terminada a conversa com a mãe e irmã do menino, a apresentadora destacou a bonita ligação que foi criada em direto entre o comentador e o convidado: «Despedimo-nos com esta imagem incrível de duas crianças a brincarem uma com a outra. Viu-se nascer uma amizade em direto hoje».