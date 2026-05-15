Depois dos 40, a barriga aumentou? Afaste estes 7 alimentos do seu dia a dia

  • Dois às 10
  • Há 55 min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois dos 40, o metabolismo abranda e a gordura abdominal tende a acumular-se com mais facilidade. Mas alguns ajustes simples na alimentação podem ajudar bastante.

As alterações hormonais, em particular a redução dos níveis de estrogénio, podem levar a uma redistribuição da gordura corporal, favorecendo a sua acumulação na zona abdominal. Ao mesmo tempo, o metabolismo tende a abrandar, aumentando a facilidade em ganhar peso, tal como indica um artigo do site norte-americano Parade.

Estas mudanças fisiológicas associadas à menopausa podem traduzir-se num aumento de peso, sobretudo na região do abdómen. Nesse sentido, torna-se fundamental adotar um estilo de vida equilibrado, com uma alimentação adequada e prática regular de atividade física, ajudando a preservar o peso e a saúde durante esta fase de transição.

Ainda assim, a alimentação, por si só, não é suficiente. A conjugação entre uma dieta equilibrada, exercício físico, sono reparador e estratégias de gestão do stress pode ter um papel determinante no controlo do peso durante a menopausa.

Mas, indo ao ponto principal: há alimentos e bebidas que devem ser evitados, uma vez que estão associados ao aumento da gordura abdominal.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Percorra a galeria acima para descobrir quais são, segundo a lista divulgada pelo Parade.

Temas: Gordura Barriga
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Descubra como as japonesas mantêm a pele radiante mesmo depois dos 40 anos

16 conselhos para manter o sorriso branco após os 40 anos

Depois dos 40 anos, mudar isto na alimentação pode dar mais uma década de vida

Depois dos 50 anos, estes são os exercícios mais eficazes para emagrecer

Dicas

Adeus às rugas e manchas: Este creme viral de 30€ caiu para menos de 10€ na Amazon

Há 3h e 21min

O fim do balde e da esfregona: O aspirador de 125€ que aspira e lava o chão numa só passagem

Hoje às 10:51

Chamam-lhe o "Dyson dos pobres": Será que este modelo de 110€ vale mesmo o investimento?

Ontem às 22:29

Paisagens inesquecíveis e águas translúcidas: esta praia fluvial destaca-se entre as mais belas de Portugal

Ontem às 16:00

Diga adeus às tintas para o cabelo. Esta é a tendência que está a conquistar as espanholas

Ontem às 15:00

"O papa-tudo": O aspirador de 59€ que não tem medo de líquidos nem de sujidade pesada

Ontem às 13:20

Há uma praia na Europa com água a 30 graus que está a deixar as Caraíbas para trás

13 mai, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos reage incrédulo a reconciliação de ex-concorrente do “Secret Story 10”: “Estás a gozar?”

Ontem às 10:25

Acompanhámos de perto a peregrinação a Fátima de uma mãe desesperada: “Estou em paz”

Ontem às 11:42

Adriano Silva Martins expõe alegado romance entre figuras públicas: “Nos corredores da TVI, isto ouviu-se”

Ontem às 10:45

Em lágrimas, Cristina Ferreira desaba perante luta de mãe que foi a pé a Fátima pelo filho

Ontem às 11:57

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Quer um Bacalhau à Brás no ponto? Faça isto para evitar que fique seco

Ontem às 17:00

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

13 mai, 13:00

Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

13 mai, 10:00

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Fora do Estúdio

Num dia especial, Cláudio Ramos faz bonita declaração: «Há 22 anos que é amor»

Há 51 min

Fora do Secret Story, Eva recebe pergunta de Tiago e dá resposta que pode surpreender os fãs

Ontem às 15:30

Maria Botelho Moniz expõe comentários dolorosos: «Nojenta porque não visto um 36?»

Ontem às 09:59

Prestes a realizar um sonho, Inês Gama recebe apoio de Dylan: «Já faltou mais, princesa»

13 mai, 14:30

Fotos

Há mais de um ano há procura de trabalho, Mafalda Diamond fala em preconceito: «É complicado para mim»

Há 4 min

Num dia especial, Cláudio Ramos faz bonita declaração: «Há 22 anos que é amor»

Há 51 min

Depois dos 40, a barriga aumentou? Afaste estes 7 alimentos do seu dia a dia

Há 55 min

Adeus às rugas e manchas: Este creme viral de 30€ caiu para menos de 10€ na Amazon

Há 3h e 21min