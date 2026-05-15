Depois dos 40, a barriga aumentou? Afaste estes 7 alimentos do seu dia a dia

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Alimentos e bebidas a evitar depois dos 40 anos

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Depois dos 40, o metabolismo abranda e a gordura abdominal tende a acumular-se com mais facilidade. Mas alguns ajustes simples na alimentação podem ajudar bastante.

As alterações hormonais, em particular a redução dos níveis de estrogénio, podem levar a uma redistribuição da gordura corporal, favorecendo a sua acumulação na zona abdominal. Ao mesmo tempo, o metabolismo tende a abrandar, aumentando a facilidade em ganhar peso, tal como indica um artigo do site norte-americano Parade.

Estas mudanças fisiológicas associadas à menopausa podem traduzir-se num aumento de peso, sobretudo na região do abdómen. Nesse sentido, torna-se fundamental adotar um estilo de vida equilibrado, com uma alimentação adequada e prática regular de atividade física, ajudando a preservar o peso e a saúde durante esta fase de transição.

Ainda assim, a alimentação, por si só, não é suficiente. A conjugação entre uma dieta equilibrada, exercício físico, sono reparador e estratégias de gestão do stress pode ter um papel determinante no controlo do peso durante a menopausa.

Mas, indo ao ponto principal: há alimentos e bebidas que devem ser evitados, uma vez que estão associados ao aumento da gordura abdominal.

Percorra a galeria acima para descobrir quais são, segundo a lista divulgada pelo Parade.