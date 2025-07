Vamos a um restaurante: somos obrigados a pagar gorjeta? A resposta que poucos esperavam

Quando chega a conta no restaurante, há sempre uma dúvida que paira no ar: devemos ou não deixar gorjeta? A resposta pode não ser tão simples quanto parece — e pode até surpreender quem pensa que é apenas uma questão de boa educação.

Ao frequentar um restaurante, a questão da gorjeta surge muitas vezes: devemos ou não pagar? E será obrigatório? Magda Canas, jurista da Deco Proteste, esclareceu, na CNN, algumas das dúvidas mais comuns.

Em Portugal, a resposta é clara, mas com nuances: «não é obrigatório, em princípio, pagar gorjeta», afirma Magda Canas. No entanto, há uma exceção importante — caso a gorjeta esteja incluída no preçário do estabelecimento, então torna-se obrigatória. Por isso, a especialista alerta: «daí a importância de se verificar o preçário» antes de fazer o pedido.

Ainda que não seja habitual a gorjeta vir incluída na fatura, se for paga, deve constar na mesma, acrescenta Magda Canas.

A realidade varia bastante de país para país. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gorjeta é praticamente obrigatória e esperada pelos trabalhadores do setor. Já no Japão, oferecer gorjeta é considerado um verdadeiro ultraje, sendo visto como um gesto desrespeitoso.

Por isso, quando viajar ou mesmo quando comer fora em Portugal, vale sempre a pena informar-se — tanto sobre os costumes locais como sobre o que está, efetivamente, no preçário.