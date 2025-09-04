Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Durante a entrevista a Kelly Baron e Pedro Guedes, no programa Goucha, Manuel Luís Goucha falou sobre a dificuldade de guardar a notícia da gravidez de Cristina Ferreira, confessando como conseguiu manter o segredo em silêncio até ao momento certo.

Manuel Luís Goucha surpreendeu ao recordar um episódio especial relacionado com Cristina Ferreira. Tudo aconteceu durante a entrevista a Kelly Baron e Pedro Guedes, no programa Goucha, em maio, quando o casal falou sobre a forma como contou à família a gravidez da modelo.

Kelly Baron revelou que Pedro Guedes estava ansioso por partilhar a novidade, mas que conseguiu adiar a revelação até aos três meses de gestação. Foi nesse momento que Goucha se lembrou de Cristina Ferreira e da forma como também viveu essa experiência em silêncio.

«É muito difícil guardar um segredo, prefiro que não me contem. Mas consegui guardar o segredo de que a Cristina Ferreira estava grávida. Chegava a casa e dizia para mim próprio: a Cristina está grávida. É difícil guardar um segredo desta importância», confessou o apresentador.

O momento emocionou o público e mostrou, mais uma vez, a cumplicidade entre Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, que partilham uma amizade de muitos anos.