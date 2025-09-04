Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

  • Dois às 10
  • Há 58 min

Durante a entrevista a Kelly Baron e Pedro Guedes, no programa Goucha, Manuel Luís Goucha falou sobre a dificuldade de guardar a notícia da gravidez de Cristina Ferreira, confessando como conseguiu manter o segredo em silêncio até ao momento certo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Manuel Luís Goucha surpreendeu ao recordar um episódio especial relacionado com Cristina Ferreira. Tudo aconteceu durante a entrevista a Kelly Baron e Pedro Guedes, no programa Goucha, em maio, quando o casal falou sobre a forma como contou à família a gravidez da modelo.

Kelly Baron revelou que Pedro Guedes estava ansioso por partilhar a novidade, mas que conseguiu adiar a revelação até aos três meses de gestação. Foi nesse momento que Goucha se lembrou de Cristina Ferreira e da forma como também viveu essa experiência em silêncio.

«É muito difícil guardar um segredo, prefiro que não me contem. Mas consegui guardar o segredo de que a Cristina Ferreira estava grávida. Chegava a casa e dizia para mim próprio: a Cristina está grávida. É difícil guardar um segredo desta importância», confessou o apresentador.

O momento emocionou o público e mostrou, mais uma vez, a cumplicidade entre Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, que partilham uma amizade de muitos anos.

Temas: Goucha Cristina Ferreira Gravidez Dois às 10 Televisao

RELACIONADOS

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Depois de sair de casa sem nada e de ser ajudada por Goucha, eis a nova vida de Jandira Dias

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha ainda têm uma promessa por cumprir em conjunto

Fora do Estúdio

Antiga apresentadora da TVI mostra-se no hospital em sessão de quimioterapia: «Vai dar tudo certo»

Hoje às 09:16

É filho de uma estrela da TVI e soma muitos elogios nas redes sociais: «Lindo como a mãe»

Hoje às 09:03

Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita

Ontem às 15:36

Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»

Ontem às 08:58

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

2 set, 16:08

A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI declara-se ao companheiro: «Obrigada por me teres trazido felicidade»

2 set, 09:13

«Estamos juntas outra vez»: Cristina Ferreira surpreende com novidade

2 set, 09:03
MAIS

Mais Vistos

"Assombrados pela tragédia": número de mortos em acidente em Lisboa sobe para 16

Hoje às 10:01

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Ontem às 11:41

Elevador da Glória: «O menino só se agarrava ao polícia que ficou com ele». Com três anos, viu o pai morrer e mãe está em estado grave

Hoje às 10:09

Desentendimento entre namorada de Tiago Monteiro e Diana Pereira escala e deixa Cristina Ferreira em 'choque'

Hoje às 11:08

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Há 41 min

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Fotos

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Há 41 min

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Há 58 min

Diversão para toda a família: este parque português faz lembrar a Disneyland

Há 1h e 21min

Saiba qual o fruto seco que os cardiologistas recomendam para proteger o coração

Há 1h e 36min