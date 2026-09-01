Em direto, Manuel Luís Goucha anuncia saída de colaboradora do «Funtástico»: «Nunca é uma despedida»

Manuel Luís Goucha protagonizou, este domingo, dia 30 de agosto, um momento especial durante mais uma emissão do “Funtástico”. O apresentador aproveitou o programa para agradecer publicamente a Mariana, que vai deixar a equipa para abraçar um novo desafio profissional.

Manuel Luís Goucha conduziu mais uma edição do “Funtástico”, na TVI, e, durante o programa, fez questão de reconhecer o trabalho de quem esteve consigo ao longo das últimas semanas.

O apresentador dirigiu-se particularmente a Mariana, que tem integrado a equipa do formato e que esteve responsável pelo acompanhamento do programa no digital. “Nunca é uma despedida em televisão, mas aproveito para agradecer à Mariana”, afirmou Manuel Luís Goucha.

O apresentador revelou de seguida que a profissional está prestes a iniciar uma nova etapa na carreira. “Esteve sempre a apoiar-nos no digital ao longo de muitas semanas, mas vai agora para outro desafio televisivo na Endemol”, confidenciou.

Apesar da saída da equipa do “Funtástico”, Goucha fez questão de deixar uma mensagem de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por Mariana durante o programa. “Obrigado, Mariana, pelo seu trabalho e simpatia. Voltar-nos-emos a encontrar. Um beijo”, afirmou o apresentador.