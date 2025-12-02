Goucha responde a quem se riu de jovem que perdeu a cadela: «Há animais que valem muito mais do que certas pessoas»

Um momento de grande emoção vivido por um jovem concorrente do programa «Funtástico».

A emoção tomou conta do ‘Funtástico’, da TVI, este domingo, quando Vasco Andrade, um dos concorrentes do programa, não conseguiu conter as lágrimas após a sua atuação musical. Sensível à emoção do jovem, Manuel Luís Goucha quis saber o que estava por detrás daquele momento tão íntimo — e a resposta apanhou muitos de surpresa: Vasco recordara a sua cadela de 18 anos, que perdeu recentemente, uma dor que ainda o acompanha todos os dias.

A revelação trouxe uma onda de silêncio ao estúdio, mas nem todos compreenderam a intensidade do momento. Percebendo algumas gargalhadas entre o público, Goucha fez questão de intervir de imediato, visivelmente sério, deixando um recado direto:

“Pressenti aqui algumas gargalhadas, mas eu, que gosto muito de pessoas e gosto muito de animais e, sinceramente, há animais que valem muito mais do que certas pessoas.”

O apresentador reforçou que a ligação entre humanos e animais é algo profundo e que nem todos conseguem compreender:

“Quem não tem animais, e está no direito de não os ter, dificilmente entende este amor que muitos de nós temos pelos animais.”

Recorde-se que o apresentador é apaixonado por animais, tendo muitos entre a casa do Alentejo e Sinta.