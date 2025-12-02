Goucha responde a quem se riu de jovem que perdeu a cadela: «Há animais que valem muito mais do que certas pessoas»

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:51

Um momento de grande emoção vivido por um jovem concorrente do programa «Funtástico».

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A emoção tomou conta do ‘Funtástico’, da TVI, este domingo, quando Vasco Andrade, um dos concorrentes do programa, não conseguiu conter as lágrimas após a sua atuação musical. Sensível à emoção do jovem, Manuel Luís Goucha quis saber o que estava por detrás daquele momento tão íntimo — e a resposta apanhou muitos de surpresa: Vasco recordara a sua cadela de 18 anos, que perdeu recentemente, uma dor que ainda o acompanha todos os dias.

A revelação trouxe uma onda de silêncio ao estúdio, mas nem todos compreenderam a intensidade do momento. Percebendo algumas gargalhadas entre o público, Goucha fez questão de intervir de imediato, visivelmente sério, deixando um recado direto:

“Pressenti aqui algumas gargalhadas, mas eu, que gosto muito de pessoas e gosto muito de animais e, sinceramente, há animais que valem muito mais do que certas pessoas.”

O apresentador reforçou que a ligação entre humanos e animais é algo profundo e que nem todos conseguem compreender:
“Quem não tem animais, e está no direito de não os ter, dificilmente entende este amor que muitos de nós temos pelos animais.”

Veja o momento aqui:

Recorde-se que o apresentador é apaixonado por animais, tendo muitos entre a casa do Alentejo e Sinta. Veja alguns deles na galeria em cima.

Temas: Goucha Funtastico Dois às 10

RELACIONADOS

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Fora do Estúdio

«Cada vez gosto mais dela»: Mais de um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha volta a descobrir algo comovente

Há 6 min

«Esta é a verdade nua». Mãe de Noori 'abre o coração' e fala sobre a morte da filha

Há 50 min

Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»

Hoje às 10:58

Morreu Constança Cunha Sá. Revelada a causa da morte da jornalista

Hoje às 09:43

Troca de acusações continua fora do «Secret Story». Vera responde a Dylan: «Mais vergonha tinha eu»

Hoje às 09:24

Longe do ecrã, Dylan descobre o segredo de Marisa e Pedro. E há vídeo da reação

Ontem às 09:01

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

28 nov, 16:34
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa

Ontem às 10:01

Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»

Ontem às 11:18

Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»

Ontem às 09:58

Dylan sobre Pedro e Marisa serem um casal: «Não lhes fica muito bem»

Ontem às 11:45

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fotos

«Cada vez gosto mais dela»: Mais de um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha volta a descobrir algo comovente

Há 6 min

Nutricionista partilha três hábitos que fazem perder 4 kg em duas semanas

Há 8 min

Todos cometem este erro e nem imaginam que aumenta o gasto do ar condicionado

Há 38 min

«Esta é a verdade nua». Mãe de Noori 'abre o coração' e fala sobre a morte da filha

Há 50 min