É amiga de Manuel Luís Goucha e Herman José e venceu a luta mais difícil da sua vida

Joana Gonçalves foi diagnosticada com cancro da mama triplo negativo

Joana Gonçalves tem conquistado a atenção do público nas redes sociais e na comunicação social pela forma corajosa como enfrentou o cancro de mama. A sua história tornou-se conhecida não apenas pela gravidade do diagnóstico, mas também pela resiliência e pela forma genuína com que tem partilhado o processo, inspirando milhares com a sua força e otimismo.

O que muitos desconhecem é a relação próxima que mantém com dois rostos incontornáveis da televisão portuguesa: Manuel Luís Goucha e Herman José.

Foi precisamente no programa «Goucha» que Joana partilhou recentemente o papel determinante que Herman José teve na sua recuperação, sublinhando o apoio constante do humorista ao longo do percurso difícil que enfrentou:

Mais recentemente, esteve no «Dois às 10» com Cristina Ferreira e falou das coisas negativas que o cancro lhe trouxe.

