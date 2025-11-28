Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

O apresentador continua a gravar o seu novo programa e rumou até Carcavelos.

Manuel Luís Goucha continua a percorrer o país para gravar o novo formato da TVI, «Intuição», um programa que promete pôr desconhecidos frente a frente com um único desafio: adivinhar detalhes da vida uns dos outros, apenas com base na perceção, sensibilidade e… intuição.

Depois de já ter passado por vários pontos, o apresentador rumou esta semana à icónica Feira de Carcavelos, onde, entre bancas de roupas, artesanato e conversas animadas, encontrou dezenas de pessoas curiosas com as gravações. Goucha cruzou-se até com uma cara bem conhecida: Jel, assumido fã da feira, que não deixou escapar o momento.

Nas redes sociais, o apresentador partilhou alguns detalhes deste dia de gravações, revelando que a jornada não terminou ali. “A tarde já foi em Oeiras, até encontrei Isaltino Morais, vinha de almoçar no ‘Caçoila’ (…) e acabámos na praia de Santo Amaro com o sol já a pôr-se. Foi mais um grande dia de gravações”, escreveu.

O entusiasmo de Goucha é evidente, numa fase em que continua a encontrar possíveis participantes — pessoas anónimas, de diferentes percursos, que darão vida ao conceito original do programa.

E a viagem não fica por aqui, deixando claro que o apresentador está totalmente mergulhado nas ruas, nas histórias e na procura das intuições que vão marcar este novo desafio televisivo.