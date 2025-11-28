Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:34

O apresentador continua a gravar o seu novo programa e rumou até Carcavelos.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Manuel Luís Goucha continua a percorrer o país para gravar o novo formato da TVI, «Intuição», um programa que promete pôr desconhecidos frente a frente com um único desafio: adivinhar detalhes da vida uns dos outros, apenas com base na perceção, sensibilidade e… intuição.

Depois de já ter passado por vários pontos, o apresentador rumou esta semana à icónica Feira de Carcavelos, onde, entre bancas de roupas, artesanato e conversas animadas, encontrou dezenas de pessoas curiosas com as gravações. Goucha cruzou-se até com uma cara bem conhecida: Jel, assumido fã da feira, que não deixou escapar o momento.

Nas redes sociais, o apresentador partilhou alguns detalhes deste dia de gravações, revelando que a jornada não terminou ali. “A tarde já foi em Oeiras, até encontrei Isaltino Morais, vinha de almoçar no ‘Caçoila’ (…) e acabámos na praia de Santo Amaro com o sol já a pôr-se. Foi mais um grande dia de gravações”, escreveu.

O entusiasmo de Goucha é evidente, numa fase em que continua a encontrar possíveis participantes — pessoas anónimas, de diferentes percursos, que darão vida ao conceito original do programa.

E a viagem não fica por aqui, deixando claro que o apresentador está totalmente mergulhado nas ruas, nas histórias e na procura das intuições que vão marcar este novo desafio televisivo.

Temas: Goucha Jel Isaltino Morais Dois às 10

RELACIONADOS

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

O tempo deu-lhes razão. Manuel Luís Goucha e David Carreira previram sucesso de jovem que acaba de conquistar 'papel' na novela da TVI

Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

Fora do Estúdio

«Descansa em paz»: Famoso que Noori seguia nas redes sociais reage à morte da jovem

Hoje às 15:13

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

Hoje às 14:14

Rita Salema chora morte de Almeno Gonçalves, pai da filha, e deixa mensagem à atual companheira do ator

Hoje às 08:51

Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»

Ontem às 15:52

Morreu o ator Almeno Gonçalves. Revelada a causa da morte

Ontem às 12:45

Bárbara Norton de Matos 'expõe' admirador secreto que não para de a surpreender. Estes são os presentes que já recebeu

Ontem às 09:47

Cristina Ferreira reage à partilha mais emocionante de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota

Ontem às 08:56
MAIS

Mais Vistos

Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

26 nov, 12:26

Cláudio Ramos revela onda de mensagens após ser anunciada a ida de convidada à TVI

Hoje às 11:39

Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre

Hoje às 10:04

«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha

Ontem às 11:51

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

Hoje às 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

Hoje às 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

Hoje às 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fotos

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

Se tem mais de 40 anos e dificuldade em livrar-se da gordura abdominal, corte estes 7 alimentos

Hoje às 16:00

Ladrão fica preso e inconsciente por baixo de caixão. Vandalismo em cemitério traz à memória episódio insólito

Hoje às 15:52

Este desumidificador "muito eficaz contra o bolor" também seca roupa. E está a menos de 100€

Hoje às 15:51