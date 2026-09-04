Depois de saber que fará dupla com João Patrício, Manuel Luís Goucha descobre pormenor sobre novo programa: «Ia caindo para o lado»

A TVI apresentou esta quinta-feira, 3 de setembro, a nova grelha e, entre as novidades do entretenimento, está “Fora do Baralho”, o novo programa das tardes de sábado, em direto, que será conduzido por Manuel Luís Goucha e João Patrício.

Em exclusivo à SELFIE, Manuel Luís Goucha revelou alguns detalhes sobre este novo desafio e não escondeu o entusiasmo. “Vão ser 12 horas ao fim de semana, que é mais do que fazia quando tinha o programa diário. Vai ser um programa divertido. Aliás, essa é a condição básica para que eu faça televisão: tenho de me divertir”, afirmou.

O apresentador garante que o novo formato terá uma “dupla improvável” e reforça: “Estou sempre feliz por trabalhar.”

Goucha contou ainda como recebeu o convite de José Eduardo Moniz. Estava no norte, para um casamento de uma ex-colega do Rui, quando recebeu um telefonema do diretor-geral da TVI. “Atendi e disse logo: ‘Diga lá: o que é para fazer?’ E ele respondeu-me: ‘As tardes, com o João Patrício.’”

A primeira preocupação de Goucha foi perceber se João Patrício estaria interessado em trabalhar consigo. A resposta foi positiva e o apresentador deu o “sim”.

Só houve um detalhe que ficou por esclarecer na primeira conversa: a duração do programa. “Não perguntei foi quantas horas eram. Isso só soube na segunda-feira, 31 de agosto de 2026, eu ia caindo para o lado”, contou, divertido, ao descobrir que teria pela frente seis horas de emissão em direto.

“Fora do Baralho” contará ainda com um LED wall e uma plateia de 150 pessoas. Goucha promete um programa onde “caberão coisas que o público reconhece de outros programas de outros anos”. “É um contentor onde cabe tudo”, descreveu o apresentador.