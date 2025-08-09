«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

  • Dois às 10
  • Há 18 min

Heitor Lourenço esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e falou sobre a contracena recente com rostos muito conhecidos do público português. O apresentador não conteve a sua 'declaração de amor' a uma das mulheres mais marcantes da Televisão.

Heitor Lourenço é um dos rostos mais acarinhados da ficção portuguesa. Apesar de ter estudado Psicologia, a paixão pelo teatro falou mais alto, levando-o a construir uma carreira sólida nos palcos e no ecrã. Em entrevista a Manuel Luís Goucha, o ator falou-nos sobre a peça de teatro que está atualmente em cena, entre outros temas. 

No decorrer da entrevista, e ao falar da peça de teatro "A Mais Velha Profissão" que esteve em cena de 19 de fevereiro a 2 de março, o ator Heitor Lourenço teceu largos elogios a Júlia Pinheiro, que também fez parte do elenco. Manuel Luís Goucha, amigo da apresentadora, não deixou escapar a oportunidade para se 'declarar' também a Júlia Pinheiro.

Veja o momento imperdível no vídeo, em baixo.

Temas: Goucha Julia pinheiro Dois às 10

