Manuel Luís Goucha ficou sem palavras há três anos numa entrevista. E agora foi atrás do convidado até Almada

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:05
Manuel Luís Goucha - destaque
Manuel Luís Goucha - destaque

Nas redes sociais, o apresentador não escondeu a emoção neste reencontro

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há encontros que ficam para sempre gravados no coração. Foi exatamente isso que aconteceu a Manuel Luís Goucha quando, em dezembro de 2022, no programa Conta-me, recebeu Francisco, um jovem que, com cheio de ternura nas palavras e entusiasmo, partilhou o seu maior sonho: ser ator.

“Deixou-me sem palavras e de olhos molhados”, recorda agora o apresentador. Três anos depois, Goucha decidiu seguir esse caminho traçado em direto. E foi até à Academia Almadense, em Almada, para ver Francisco em palco, onde este brilhou ao lado de mais quatro dezenas de alunos do curso de Teatro Musical.

O espetáculo, intitulado Mazel Tov, surpreendeu pela qualidade e contou ainda com a participação de Rui Andrade, professor e artista que Goucha fez questão de elogiar. Nas redes sociais, o apresentador não escondeu a emoção: “Sim, querido Francisco, o palco é já a tua outra casa, onde te sinto muito feliz. Parabéns, Marta e Bernardino, por este vosso filho tão especial. Obrigado a todos por esta noite. A arte torna-nos melhores!”

A própria companhia de teatro deixou um agradecimento sentido: “Foi uma honra ter o Manuel Luís connosco, para ver o Francisco a viver o sonho no teatro, dois anos depois daquela entrevista emocionante. O nosso rapazinho também é um bocadinho seu.”

No final, o reencontro entre Goucha e Francisco foi marcado por um abraço apertado e palavras de saudade, que voltaram a emocionar todos os presentes.

Temas: Goucha Video

RELACIONADOS

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Depois de sair de casa sem nada e de ser ajudada por Goucha, eis a nova vida de Jandira Dias

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Depois do fim da relação com Francisco Vale, Jéssica Galhofas mostra-se próxima de influencer que esteve no programa «Goucha»

A Não Perder

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

Hoje às 17:00

De 142€ por 86€? É desta que tem a air fryer mais elogiada da Amazon

Hoje às 16:44

Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

Hoje às 16:00

Esqueça os detergentes caros — esta mistura caseira deixa o fogão como novo

Hoje às 14:00

Look de Cristina Ferreira arrasou. E a peça que mais sobressaiu foi-lhe oferecida por Manuel Luís Goucha

Hoje às 13:36

Brilha na política e partilha o ‘segredo’ para um casamento feliz há quase 30 anos. Reconhece-a nesta imagem?

Hoje às 13:32

Estas são as cores de verniz que vão estar em alta no outono

Hoje às 13:00
MAIS

Mais Vistos

No momento de dizer adeus, atores da TVI e Cristina Ferreira não contêm emoção

Hoje às 10:08

Marcas para a vida: Pais biológicos queimavam Patrícia com cigarros e aplicavam castigos cruéis

Hoje às 12:49

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

Ontem às 12:04

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

Ontem às 11:20

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

Hoje às 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

Hoje às 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Ontem às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Ontem às 15:30

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

10 set, 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

9 set, 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

Hoje às 17:00

De 142€ por 86€? É desta que tem a air fryer mais elogiada da Amazon

Hoje às 16:44

Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

Hoje às 16:00

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

Hoje às 15:00