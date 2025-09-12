Manuel Luís Goucha ficou sem palavras há três anos numa entrevista. E agora foi atrás do convidado até Almada

Nas redes sociais, o apresentador não escondeu a emoção neste reencontro

Há encontros que ficam para sempre gravados no coração. Foi exatamente isso que aconteceu a Manuel Luís Goucha quando, em dezembro de 2022, no programa Conta-me, recebeu Francisco, um jovem que, com cheio de ternura nas palavras e entusiasmo, partilhou o seu maior sonho: ser ator.

“Deixou-me sem palavras e de olhos molhados”, recorda agora o apresentador. Três anos depois, Goucha decidiu seguir esse caminho traçado em direto. E foi até à Academia Almadense, em Almada, para ver Francisco em palco, onde este brilhou ao lado de mais quatro dezenas de alunos do curso de Teatro Musical.

O espetáculo, intitulado Mazel Tov, surpreendeu pela qualidade e contou ainda com a participação de Rui Andrade, professor e artista que Goucha fez questão de elogiar. Nas redes sociais, o apresentador não escondeu a emoção: “Sim, querido Francisco, o palco é já a tua outra casa, onde te sinto muito feliz. Parabéns, Marta e Bernardino, por este vosso filho tão especial. Obrigado a todos por esta noite. A arte torna-nos melhores!”

A própria companhia de teatro deixou um agradecimento sentido: “Foi uma honra ter o Manuel Luís connosco, para ver o Francisco a viver o sonho no teatro, dois anos depois daquela entrevista emocionante. O nosso rapazinho também é um bocadinho seu.”

No final, o reencontro entre Goucha e Francisco foi marcado por um abraço apertado e palavras de saudade, que voltaram a emocionar todos os presentes.