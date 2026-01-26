Vai para o lixo em muitas casas, mas pode ser o ingrediente-chave para uma mousse

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 12min
Mousse de chocolate
Mousse de chocolate
Image by freepik

A maioria de nós deita-o fora sem sequer pensar, mas pode ser o ingrediente surpresa para preparar uma mousse deliciosa.

Nem sempre percebemos, mas a despensa esconde pequenos segredos capazes de fazer maravilhas na cozinha. Um exemplo inesperado é o líquido que acompanha os frascos ou latas de grão-de-bico: a aquafaba. Além de ser 100% vegetal, revela-se extremamente versátil. Aquilo que tantas vezes é deitado fora pode, na realidade, tornar-se um ingrediente precioso para quem gosta de cozinhar — especialmente se o objetivo for reduzir o consumo de ovos ou criar receitas mais leves.

À primeira vista, parece apenas um líquido espesso e ligeiramente viscoso, mas ao batê-lo durante alguns minutos acontece uma verdadeira magia culinária: a aquafaba ganha volume, torna-se branca como claras em castelo e adquire uma textura firme e aerada. E o melhor? Não deixa qualquer sabor a grão, tornando-se perfeita para sobremesas doces.

Este truque simples tem conquistado cada vez mais adeptos, incluindo pessoas que seguem uma alimentação equilibrada. Um exemplo inspirador é o influencer Rubén Garcia, conhecido por partilhar receitas saudáveis e práticas nas redes sociais. Numa das suas publicações, Rubén mostra como preparar uma deliciosa mousse de chocolate com apenas três ingredientes, na qual a aquafaba é a verdadeira estrela.

Além de fácil de preparar, esta mousse é uma excelente opção para quem procura uma sobremesa leve e sem ingredientes de origem animal. O resultado impressiona: uma textura cremosa e sabor intenso a chocolate, sem necessidade de ovos ou natas. Ideal para surpreender convidados ou simplesmente para desfrutar de um doce sem culpa.

Se ficou curioso, pode ver o vídeo da receita mais abaixo ou seguir o passo a passo na galeria acima. Descobrir estes truques mostra que cozinhar pode ser simples, criativo e surpreendente, mesmo com ingredientes inesperados.

