Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»

  • Dois às 10
  • Hoje às 13:52

Simone tinha apenas 15 anos quando descobriu que estava grávida. O choque inicial e o medo de contar aos pais deram lugar, com o tempo, a uma história de amor e superação. Hoje, com o pequeno Duarte nos braços, a jovem mãe sente orgulho nas escolhas que fez e na família que construiu.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Aos 15 anos, Simone viu a sua vida mudar por completo. A notícia da gravidez chegou primeiro à professora, que acabou por contar ao pai da jovem. Fernando recorda que, naquele momento, a sua maior preocupação foi a reação da mulher. Já Emília, mãe de Simone, confessa que pressentia que a filha estava grávida, mas ficou em choque ao ouvir a confirmação.

A reação inicial foi de medo e incerteza. “Pensei que o futuro da minha filha estava estragado”, admite Emília, que chegou a sugerir a interrupção da gravidez — uma opção que Simone sempre recusou.

Do outro lado da história, Isaura, mãe de Mário Bruno, o namorado de Simone, soube pelo filho e ficou feliz com a notícia. 

A 28 de agosto de 2020, nasceu Duarte — o neto que conquistou toda a família. Para Isaura, foi um momento de felicidade; para Emília, de emoções confusas; e para Fernando, o instante em que percebeu que o genro estaria ao lado da filha em todos os momentos.

Com o tempo, todos se renderam ao pequeno Duarte. “O meu neto é o amor cá da casa e a nossa razão de viver”, partilha Fernando.

Hoje, Simone e Mário Bruno mantêm a relação e garantem que a maternidade e a paternidade precoce os fizeram crescer depressa. “Arregaçou as mangas, continuou a estudar e a cuidar do filho”, descreve a mãe orgulhosa.

A jovem mãe não só concluiu um curso profissional, como transformou a experiência de vida num projeto criativo. Criou o negócio “Pedacinhos de Memória”, onde transforma roupa em bonecos personalizados — uma ideia inspirada no amor que sente pelo filho.

Simone confessa que perdeu parte da adolescência, mas ganhou algo muito maior: “O Duarte é a melhor coisa que me aconteceu.”s

Temas: Gravidez Adolescência Dois às 10 Claudio Ramos

A Não Perder

Cartão com 5 mil euros pode estar à distância de um click na TVI Pass

Há 3h e 31min

Mudando só uma coisa na alimentação, esta mãe conseguiu perder 20 quilos em quatro meses

Hoje às 17:00

«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

Hoje às 15:53

Adeus, edredons. Hotéis de luxo estão a trocá-los por estes novos lençóis

Hoje às 15:00

Apresentador acarinhado pelos portugueses de luto: «Está a ser difícil dizer adeus»

Hoje às 14:43

Misturar estes produtos de limpeza pode ser perigoso, segundo especialistas

Hoje às 14:00

O segredo para castanhas perfeitas? Este cortador que toda a gente está a comprar

Hoje às 13:20
MAIS

Mais Vistos

Poucos notaram, mas Cláudio Ramos reparou em algo curioso em Pedro Jorge

Hoje às 10:32

Cinha Jardim desmascara figura conhecida: «Ela maltrata»

Ontem às 10:56

Ex-concorrentes reataram relação. Cláudio Ramos fica em choque com revelação de amiga do casal

Hoje às 10:34

Vídeo de Carolina Deslandes leva Cláudio Ramos às lágrimas

Ontem às 10:09

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

Hoje às 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

Ontem às 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Fora do Estúdio

«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

Hoje às 15:53

Apresentador acarinhado pelos portugueses de luto: «Está a ser difícil dizer adeus»

Hoje às 14:43

Pensavam que ela tinha desaparecido em criança. 27 anos depois, o que encontraram na casa dos pais é de arrepiar

Ontem às 16:00

«Senti-me bem com a minha decisão»: Cristiano Ronaldo justifica ausência no funeral de Diogo Joga

Ontem às 15:26

Fotos

Cartão com 5 mil euros pode estar à distância de um click na TVI Pass

Há 3h e 31min

Mudando só uma coisa na alimentação, esta mãe conseguiu perder 20 quilos em quatro meses

Hoje às 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

Hoje às 16:00

«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

Hoje às 15:53