Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»

Simone tinha apenas 15 anos quando descobriu que estava grávida. O choque inicial e o medo de contar aos pais deram lugar, com o tempo, a uma história de amor e superação. Hoje, com o pequeno Duarte nos braços, a jovem mãe sente orgulho nas escolhas que fez e na família que construiu.

Aos 15 anos, Simone viu a sua vida mudar por completo. A notícia da gravidez chegou primeiro à professora, que acabou por contar ao pai da jovem. Fernando recorda que, naquele momento, a sua maior preocupação foi a reação da mulher. Já Emília, mãe de Simone, confessa que pressentia que a filha estava grávida, mas ficou em choque ao ouvir a confirmação.

A reação inicial foi de medo e incerteza. “Pensei que o futuro da minha filha estava estragado”, admite Emília, que chegou a sugerir a interrupção da gravidez — uma opção que Simone sempre recusou.

Do outro lado da história, Isaura, mãe de Mário Bruno, o namorado de Simone, soube pelo filho e ficou feliz com a notícia.

A 28 de agosto de 2020, nasceu Duarte — o neto que conquistou toda a família. Para Isaura, foi um momento de felicidade; para Emília, de emoções confusas; e para Fernando, o instante em que percebeu que o genro estaria ao lado da filha em todos os momentos.

Com o tempo, todos se renderam ao pequeno Duarte. “O meu neto é o amor cá da casa e a nossa razão de viver”, partilha Fernando.

Hoje, Simone e Mário Bruno mantêm a relação e garantem que a maternidade e a paternidade precoce os fizeram crescer depressa. “Arregaçou as mangas, continuou a estudar e a cuidar do filho”, descreve a mãe orgulhosa.

A jovem mãe não só concluiu um curso profissional, como transformou a experiência de vida num projeto criativo. Criou o negócio “Pedacinhos de Memória”, onde transforma roupa em bonecos personalizados — uma ideia inspirada no amor que sente pelo filho.

Simone confessa que perdeu parte da adolescência, mas ganhou algo muito maior: “O Duarte é a melhor coisa que me aconteceu.”s