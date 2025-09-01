«Notícia do ano»: famosas reagem à gravidez de conhecida influencer portuguesa

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:03

Belém Silva surpreendeu tudo e todos ao revelar que está grávida do sexto filho, numa partilha emocionante que rapidamente gerou reações de famosos e seguidores.

É oficial: Belém Silva vai ser mãe pela sexta vez. A influenciadora digital, que soma mais de 122 mil seguidores no Instagram e é conhecida por partilhas ligadas à maternidade, anunciou a novidade com um vídeo e fotografias de uma sessão em família.

"Vou ser mãe de seis. Isto vai muito além do que eu alguma vez podia imaginar. Aliás, ainda é difícil de acreditar. Acredito que cada caminho tem um motivo, mesmo quando parece confuso ao início. E este meu caminho tem tanto de inesperado como de incrível! Lucky me [sorte a minha]", declarou, emocionada.

O anúncio que surpreendeu seguidores e amigos

Na legenda da publicação, a influenciadora não escondeu a surpresa e a gratidão. Rapidamente, a caixa de comentários encheu-se de mensagens de felicitações, incluindo várias figuras públicas. "Engoli em seco. Que corageeeeem! Muitos parabéns, família bonita", reagiu Jéssica Antunes, ex-concorrente do “Big Brother”.

"Que loucuraaaaa! Parabéns. Sempre soube que iam ao 6.º", comentou a atriz e influenciadora Sandra Silva.

Também Rebeca Caldeira, Carolina Pinto e Catarina Gouveia fizeram questão de dar os parabéns à futura mamã.

Uma vida dedicada à maternidade

Para além das partilhas no Instagram, Belém Silva dá voz, juntamente com Maria Madalena Mateus – que também está grávida, agora do terceiro filho –, ao podcast “Part-Time MILFS”, onde fala sobre os desafios e alegrias da maternidade.

Com esta sexta gravidez, Belém Silva reforça a ligação próxima que mantém com milhares de seguidores que a acompanham diariamente, tornando cada etapa da sua vida numa verdadeira partilha de emoções.

Temas: Gravidez Bebé Dois às 10 Belém Silva

