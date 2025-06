Andreia apanhou o namorado a traí-la com outro homem: «Uma semana depois, descobri estar grávida dele»

No «Dois às 10», conhecemos a impressionante história de Andreia.

Andreia Pereira tem uma história marcada pela dor, superação e fé. Aos 24 anos, vivia uma relação de três anos com um homem de quem gostava profundamente. O que não esperava era o que viria a descobrir: foi traída com outro homem. “Namorava há três anos quando descobri que o meu namorado era gay”, contou, num testemunho corajoso.

Durante muito tempo, Andreia sentiu-se culpada e em falha. Apenas uma semana depois de terminar a relação, Andreia descobriu que estava grávida. Ao comunicar ao ex-namorado, a resposta foi dura e fria: “Disse-me para abortar. Que não queria ser pai”. Andreia recusou ceder. Levou a gravidez por diante e, hoje, a filha dessa relação tem 15 anos.

Andreia refez a vida e já aos 40 anos, e já com outras duas filhas, Andreia voltou a engravidar. Pensava estar em pré-menopausa, devido aos sintomas que sentia. Chegou a fazer três testes de gravidez, todos negativos. Mas, em janeiro, teve um sinal inesperado: “Senti vontade de vomitar, fui à casa de banho e senti algo a sair por baixo. Quando olhei, vi os pés do meu filho entre as pernas… e o meu instinto foi empurrá-lo para dentro. Ele não podia nascer com 24 semanas”.

Com apenas 25 semanas de gestação, sofreu uma hemorragia interna e teve de ser submetida a uma cesariana de urgência. Gabriel nasceu com 790 gramas e 32 centímetros. “Ouvi várias vezes dos médicos que ele não ia sobreviver”, contou. Mas contra todos os prognósticos, sobreviveu.

