Grávida de 6 meses descobre um cancro da mama: «Não estava preparada para um diagnóstico desses na fase mais bonita da minha vida»

Conheça esta história inspiradora: Adriana descobriu que tinha um cancro da mama aos seis meses de gravidez. Rapou o cabelo, a filha nasceu, e os tratamentos de quimio começaram. Como se vive o nascimento de um filho, quando ao mesmo tempo é preciso lidar com tratamentos tão dolorosos? Adriana encontrou as forças que precisava e com a sua fé ultrapassou essa fase delicada da sua vida.

Hoje, no «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Adriana Marques. Adriana conta que o desejo de ser mãe sempre foi muito grande e conseguiu-o. Aos três meses de gestação percebeu que tinha um caroço na mama, foi ao médico, mas este desvalorizou. Mais tarde já com seis meses de gestação fez uma biópsia e descobriu que tinha cancro da mama. No momento mais bonito da vida teve de fazer nove sessões de quimioterapia, rapar o cabelo e viver a gravidez de uma forma diferente. O medo de como nasceria a filha Mel e de como iria tudo correr era grande. Adriana recorda que «na biópsia, começou a sentir os pontapés pela primeira vez».

Em estúdio, a nossa convidada alega que houve uma negligência médica na deteção de um nódulo na mama, que depois, mais tarde, veio a revelar-se ser cancro: «Desvalorizaram completamente, e eu desvalorizei também», recorda.

No decorrer da entrevista, a nossa convidada recorda o momento em que recebeu o diagnóstico de cancro da mama, grávida: «Chego ao gabinete da pediatra e este estava cheio de molduras com mães carecas e bebés (...) achei lindo! E pensei: "vai haver uma moldura minha ali, e essa moldura está lá», revela.

Adriana explica como é que viveu a chegada da filha Mel ao mesmo tempo que teve de começar as sessões de quimioterapia: «Houve dias em que não consegui pegar na minha bebé...», revela. No final da entrevista, conhecemos a pequena Mel de apenas quatro meses.