 Cheiro a sardinha assada: Este grelhador com rodas custa menos de 60€ e vai salvar o mês de junho

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Ideal para os Santos Populares que já se fazem sentir, este modelo da Outsunny custa apenas 57,63€ na Amazon e traz tudo o que precisa para grandes churrascos

Com as festas de São João e Santo António a dominar o mês de junho, não há cheiro que defina melhor os finais de tarde portugueses do que o da sardinha assada e das febras na brasa. Se o seu velho fogareiro já não tem pernas para acompanhar as jantaradas com amigos e família, a Outsunny tem na Amazon a solução perfeita para a época festiva. O modelo de churrasco portátil a carvão da marca combina uma estrutura completa e muito fácil de mover com um preço de saldo de apenas 57,63€, conquistando uma média de 4,1 estrelas entre os compradores.

O aliado perfeito para os Santos Populares no quintal

Esqueça o malabarismo de tentar não queimar o peixe enquanto atiça o carvão. Este grelhador foi pensado para dar comodidade ao mestre churrasqueiro da casa:

Grelha ajustável em 5 níveis: O grande segredo para assar sardinhas sem as queimar por fora ou deixá-las coladas à grelha. Pode regular a altura da comida em relação às brasas de forma rápida e segura conforme a intensidade do calor.

Capacidade generosa: A ampla zona de confeção permite cozinhar até 12 hambúrgueres ou várias postas e sardinhas em simultâneo, ideal para servir entre 3 a 7 pessoas de uma só vez sem deixar ninguém à espera.

Tudo à mão de semear: Inclui tábuas de madeira laterais e uma prateleira inferior para colocar as travessas, os temperos e o carvão, além de ganchos práticos para pendurar as pinças e os panos de limpeza.

Mobilidade total: Graças às suas duas rodas robustas, pode arrumá-lo num instante ou mudá-lo de sítio no quintal se o fumo começar a ir na direção dos convidados.

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O que diz quem já o testou nas jantaradas?

Quem já comprou o grelhador realça que a facilidade de transporte e o tamanho são os grandes pontos fortes para esta altura do ano: "Um dos compradores partilha na sua avaliação que o modelo é “grande, bonito e muito cómodo com as rodas para o transporte”, considerando-o uma excelente opção para o quintal".

Outro utilizador destaca o lado prático da estrutura, referindo que o facto de ter “as três prateleiras de madeira” ajuda imenso na organização durante o churrasco. Embora alguns clientes notem que a chapa e a estrutura parecem um pouco leves antes de estarem totalmente montadas e que o manual exige alguma paciência, a maioria concorda que, pelo preço promocional de 57,63€, cumpre perfeitamente o seu papel e é o investimento ideal para garantir a animação e a barriga cheia neste mês de junho.

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