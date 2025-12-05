Gripe em Espanha já é uma epidemia. Médico português alerta: «Poderá vir a acontecer em Portugal»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:38

O médico João Ramos esteve no «Dois às 10» e alertou para uma nova estirpe da gripe que a vacina deste ano não cobre.

Com a chegada do frio intenso, as gripes e infeções respiratórias regressam em força — e este ano com um fator adicional de preocupação. Espanha declarou oficialmente estado de epidemia de gripe, impulsionado por uma nova estirpe que está a circular na Europa e que poderá tornar a temporada mais severa do que o habitual.

No «Dois às 10», João Ramos abriu o consultório médico para esclarecer até que ponto esta situação poderá ter impacto em Portugal e o que cada pessoa deve fazer para se proteger.

Segundo o médico, a gripe está a manifestar-se com uma nova estirpe que não está coberta pela vacina deste ano, mas isso não significa que a população deva deixar de a fazer. «A vacina continua a ser a forma mais eficaz de reduzir casos graves e complicações», explicou João Ramos, reforçando que a imunização continua a oferecer proteção cruzada.

Com os números de Espanha a aumentar rapidamente, o médico deixou o alerta: «O que está a acontecer no país vizinho poderá vir a acontecer em Portugal.»

A circulação intensa de vírus respiratórios e o aumento das temperaturas baixas criam as condições ideais para que a gripe se propague de forma acelerada.

Face ao avanço do frio e ao risco crescente de infeções, a Direção-Geral da Saúde aconselha:

  • Evitar exposições prolongadas ao frio

  • Proteger nariz, mãos e cabeça

  • Evitar mudanças bruscas de temperatura

  • Manter a casa arejada, mas quente

  • Aumentar cuidados com grupos de risco: bebés, idosos, doentes crónicos e grávidas

Os especialistas acreditam que Portugal poderá enfrentar um pico significativo já no final de dezembro ou início de janeiro, algo que pode sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde.

Temas: Gripe Saude Dois às 10 Medicos

