Ex-jornalista mata a mãe à facada no Halloween

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30
Polícia
Polícia

Uma ex-jornalista foi detida após ter matado a própria mãe à facada.

A antiga jornalista norte-americana Angelynn Mock, conhecida profissionalmente como Angie Mock, foi detida por suspeita de homicídio em primeiro grau, após ter matado a mãe, Anita Avers, de 80 anos.

Com 47 anos, Angie Mock terá confessado o crime, cometido à facada, na cidade de Wichita, no estado do Kansas, na manhã de Halloween, a 31 de outubro.

Segundo o Departamento de Polícia do Condado de Sedgwick, os agentes foram acionados após uma denúncia de «agressão com arma branca». A mãe da ex-jornalista foi encontrada inconsciente na cama, com múltiplos ferimentos provocados por faca. Transportada para o hospital, a vítima acabaria por morrer algumas horas depois.

Angelynn Mock, que apresentava ferimentos nas mãos, afirmou ter cometido o crime «para se salvar», de acordo com a FOX News.

A antiga jornalista encontra-se detida na prisão do Condado de Sedgwick, com fiança fixada em um milhão de dólares.

Temas: Halloween

