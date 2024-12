Heitor aponta possível vencedor do «Secret Story»: «Não há ninguém que não pense isso»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Heitor sobre a fobia que o atormenta: «Há uma senhora terapeuta que se ofereceu para me ajudar»

Heitor apontou aquele que acredita ser o vencedor do «Secret Story»

Heitor foi expulso ontem do «Secret Story» e, por isso, marcou presença esta manhã no programa das manhãs da estação para a sua primeira grande entrevista após ter saído da casa mais vigiada do país.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente falou sobre as maiores polémicas que aconteceram dentro da casa e deu a sua opinião sobre o jogo dos colegas.

«Quem é que vocês acham que são os tubarões?», questionou Cristina Ferreira a Heitor, com o objetivo de perceber quem é que são, para o ex-concorrente, as personagens principais na casa.

«O Leomarte e o João Ricardo. Falo de provocações, discussões e tudo mais. Não é os tubarões de quem está mais forte cá fora», respondeu Heitor, deixando claro que estes são para si quem se faz mais notar dentro na casa, no entanto, não são quem este acha que vá vencer o programa.

«Quem é que vocês acham que pode ganhar?», perguntou a apresentadora, na sequência da resposta dada anteriormente pelo ex-concorrente.

«O Diogo Alexandre. Não há ninguém que não pense isso. Nem a Renata», respondeu Heitor, sem hesitar, deixando claro que até Renata, uma das maiores, se não a maior antagonista de Diogo Alexandre, tem noção disso.

Veja, em baixo, outros excertos da entrevista a Heitor: