Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica

  Hoje às 17:00

Hélder Fráguas deixa de lado a rotina e mergulha em um hobby tão inesperado que poucos conseguem imaginar.

Para Hélder Fráguas, o desporto deixou de ser apenas uma forma de manter a forma física e passou a ocupar um papel central na sua rotina diária. Entre o ritmo intenso do quotidiano e a procura de equilíbrio, correr tornou-se um momento de foco, disciplina e clareza mental.

"Tenho participado em meias-maratonas, corridas de 21 quilómetros", começou por revelar.

Longe de treinos obsessivos ou rotinas exageradas, Hélder Fráguas privilegia a regularidade e o prazer associado ao movimento. O cenário à beira-rio e o hábito de ouvir podcasts durante a corrida transformam o treino num momento pessoal, em que o corpo se exercita enquanto a mente permanece ativa e estimulada.

"As corridas exigem algum treino, que, geralmente, faço apenas duas vezes por semana ao longo do Tejo, enquanto vou ouvindo podcasts", partilha, mostrando uma abordagem prática e consistente ao exercício.

