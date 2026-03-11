Juiz Hélder Fráguas realiza sonho de avô e neto em direto: veja o momento

O "Dois às 10" recebeu, esta manhã, dois convidados muito especiais: Hermínio e o neto, Francisco, uma dupla que tem feito sucesso nas redes sociais.

Durante a conversa, o pequeno Francisco acabou por revelar um dos seus grandes sonhos para o futuro: tornar-se juiz.

O momento ganhou ainda mais significado quando, de forma inesperada, o juiz Hélder Fráguas — conhecido do público por integrar o programa " A Sentença" — entrou em direto para surpreender os dois. "É uma maravilha ouvir uma criança dizer que quer ser juíz", disse Hélder Fráguas.

A reação de Hermínio e Francisco foi imediata: visivelmente emocionados, os dois ficaram surpreendidos com a presença do juíz de "A Sentença". O encontro espontâneo acabou por se tornar um dos momentos mais marcantes da emissão desta manhã, mostrando que, às vezes, os sonhos começam a ganhar forma nos lugares mais inesperados.