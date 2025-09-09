A rotina de cuidados que ajuda Helena Isabel a brilhar aos 73

Um ritual de três passos ajuda a atriz a manter a pele uniforme

Este artigo pode conter links afiliados*

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a ser exemplo de elegância e de como a beleza pode atravessar gerações sem perder força. A atriz portuguesa mantém uma pele luminosa, digna de admiração, e partilhou recentemente em vídeo os cuidados que a ajudam a preservar esse aspeto jovem. A sua rotina não se limita a cosméticos: é uma forma de valorizar cada etapa da vida e de encarar o envelhecimento com confiança.

O sérum rosado que realça o tom natural

O primeiro passo da rotina de Helena Isabel é o L’Oréal Paris Age Perfect Golden Age Óleo-Sérum Antiflacidez Tom Rosa. Rico em células nativas de peónias, atua na firmeza, nutrição e luminosidade da pele. A marca destaca um aumento imediato de 29% na firmeza, sem deixar resíduos oleosos. A fórmula conta ainda com cálcio e vitamina B3, que reforçam a barreira cutânea e a função protetora.

Adquira aqui

O sérum antimanchas para uniformizar

O segundo produto é dedicado a um dos sinais comuns do envelhecimento: as manchas. Este sérum atua diretamente nas descolorações, ajudando a uniformizar o tom e a devolver luz ao rosto. É assim que a atriz previne a perda de uniformidade e mantém uma pele equilibrada e luminosa.

Adquira aqui

O creme de dia que hidrata e protege

Para concluir a rotina, Helena Isabel recorre ao L’Oréal Paris Age Perfect Golden Age Creme de Dia Fortificante. Este cuidado anti-idade devolve consistência, densidade e firmeza, além de incluir proteção solar SPF20 contra os raios UV. Os resultados são imediatos: pele hidratada, confortável e com contornos mais definidos. A fórmula combina Neo-Cálcio, extratos de peónia imperial e flor de íris, responsáveis por restaurar o tom natural da pele.

Adquira aqui

O pack completo

Toda a rotina Age Perfect Golden Age está disponível em conjunto por 28,97€, representando uma poupança de mais de 16€ face à compra separada de cada produto. Para Helena Isabel, cuidar da pele nesta fase é mais do que estética: é uma forma de bem-estar e de celebrar a beleza em todas as idades.

Adquira o conjunto aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.