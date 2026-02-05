Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Helena Laureano voltou a dar que falar nas redes sociais, numa altura em que se mantém afastada da televisão desde 2022. A atriz tem estado focada na filha, Beatriz, e continua a dar voz ao seu talento através de vídeos partilhados online, onde recita poemas e textos literários. Foi precisamente um desses momentos que gerou uma onda de reações — nem todas positivas.

Helena Laureano publicou no Facebook um vídeo em que recita “Exaltação”, de Florbela Espanca. A interpretação foi amplamente elogiada por muitos seguidores, que destacaram a sensibilidade e a força da sua voz. No entanto, surgiram também comentários críticos dirigidos à sua aparência física.

“Meu Deus, nem parece ela, que lhe aconteceu!?”, “Quase não a reconheci”, “O que aconteceu à senhora?” são alguns dos comentários que se podem ler. Perante as críticas, a atriz optou por responder com serenidade a uma das mensagens: “A idade passa por todos! Beijinho e haja saúde!”, escreveu, mostrando não se deixar abalar.

Helena Laureano foi uma das mulheres mais admiradas da televisão portuguesa no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90. Em 1988, participou no concurso Miss Portugal, onde conquistou os títulos de Dama de Honra, Miss Fotogenia e Miss Simpatia, tendo ainda representado Portugal no Miss World, edição em que recebeu o prémio de “Miss Personalidade”.

A visibilidade no mundo da beleza abriu-lhe as portas da representação. Estreou-se na televisão em 1989, na série Caixa Alta, da RTP, como protagonista, e construiu depois uma carreira sólida em novelas e séries que marcaram várias gerações, muitas delas na TVI, como Ilha dos Amores, Fascínios, Flor do Mar e Mar de Paixão.

Ao longo dos anos, passou também pelo teatro e pelo cinema, demonstrando versatilidade e um percurso artístico consistente. No auge da carreira, o seu rosto, elegância e carisma tornaram-na um ícone para muitos telespectadores.

Com o passar do tempo, surgiram novos desafios. Em entrevistas recentes, Helena Laureano já confessou sentir falta de oportunidades na área da representação, referindo a escassez de papéis, a competitividade do meio e a diminuição da visibilidade mediática. Em declarações a Manuel Luís Goucha, há alguns anos, admitiu que, para além do desejo de continuar a representar, existia também a necessidade de trabalhar por motivos financeiros.

Apesar do afastamento da televisão, Helena Laureano mantém-se ligada à arte e continua a provar que a sua voz — literal e artística — permanece viva, agora num palco diferente, mas igualmente genuíno.