Helena Laureano assume aumento de peso e revela doença que a tem afetado: «Sou um bocadinho negligente»

Depois de ter sido alvo de comentários negativos sobre a sua aparência nas redes sociais, Helena Laureano esteve no Dois às 10 para esclarecer as mudanças físicas que tem vivido.

Helena Laureano esteve esta sexta-feira, 6 de fevereiro, no programa Dois às 10, onde falou abertamente sobre os comentários de ódio que recebeu nas redes sociais, mas também sobre os problemas de saúde que ajudam a explicar as mudanças no seu corpo nos últimos anos.

Depois de rever imagens de vários projetos marcantes da sua carreira, sobretudo em novelas da TVI, a atriz sentiu necessidade de esclarecer a sua condição atual. Helena explicou que sofre de artrite reumatoide, uma doença crónica inflamatória, e que os tratamentos tiveram consequências visíveis, aliada à doença de Dupuytren.

A atriz revelou que chegou a tomar grandes doses de cortisona, o que provocou inchaço acentuado. Atualmente, conta, está melhor, embora admita estar “mais forte” fisicamente. “Estou com 91 quilos”, assumiu, explicando que a televisão também “aumenta cinco quilos”, algo que muitas pessoas desconhecem.

Helena Laureano recordou ainda que vive com depressão desde muito jovem, uma condição que continua a ser acompanhada clinicamente e para a qual toma medicação. Apesar disso, garante que se sente mais equilibrada nesta fase da vida, apesar de se considerar "um bocadinho negligente" com a saúde.

Confrontada por Cláudio Ramos sobre a maldade presente em alguns comentários nas redes sociais, a atriz surpreendeu pela serenidade. Em vez de se focar nas críticas, destacou a onda de empatia e solidariedade que também recebeu. “Tenho de agradecer de coração”, afirmou, sublinhando que o apoio tem sido muito mais significativo do que as mensagens negativas.