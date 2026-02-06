No regresso à televisão, Helena Laureano deixa recado aos críticos: «Ser boa atriz não é ser gorda ou magra»

Em resposta aos comentários de ódio que recebeu nas redes sociais, Helena Laureano aproveitou a passagem pelo Dois às 10 para deixar uma mensagem firme sobre o meio artístico.

No Dois às 10 desta sexta-feira, Helena Laureano aproveitou a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para deixar uma mensagem clara e poderosa sobre o preconceito ligado à imagem física no meio artístico.

Depois de comentar os ataques que recebeu nas redes sociais ao seu aspeto, a atriz foi questionada sobre se acredita que a aparência pode ser um entrave ao regresso à televisão. A resposta foi direta e sem rodeios: “Ser boa atriz não é ser gorda ou magra.”

Helena Laureano lembrou que, ao longo da sua carreira, teve grandes papéis e oportunidades importantes, independentemente do corpo ou da fase da vida em que se encontrava. Para a atriz, o talento, a entrega e a verdade em cena devem estar sempre acima da imagem.

Apesar de estar afastada da televisão há algum tempo, Helena revelou que vai regressar ao teatro, mantendo-se ligada à representação, área que continua a ser a sua grande paixão. Ainda assim, não esconde o desejo de voltar aos ecrãs um dia, se surgir um projeto que faça sentido.

Durante a conversa, mostrou-se grata pelo carinho recebido do público e deixou claro que não se deixa definir por comentários superficiais, revelando ainda os efeitos da doença com que luta: artrite reumatóide.