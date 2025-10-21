«Gosto muito daquele homem»: Helena Sacadura Cabral reforça o que já tinha dito à mãe de Cláudio Ramos

  • Dois às 10
  • Há 2h e 9min

Aos 90 anos, Helena Sacadura Cabral apresentou o seu novo livro, “Talvez, um dia”, no “Dois às 10”. A escritora não escondeu o apreço que tem pelos apresentadores.

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

A escritora Helena Sacadura Cabral, de 90 anos, apresentou o seu novo livro, “Talvez, um dia”, no “Dois às 10”. A conversa foi marcada por ternura, elogios e momentos de cumplicidade entre a autora e os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Durante o programa, Cristina Ferreira não poupou palavras de carinho à convidada: “Quando vens, é sempre um dia bom.

Helena Sacadura Cabral retribuiu o afeto com a simpatia que lhe é característica: “Gosto muito dos dois. Gosto muito daquele homem e gosto muito de si.

Recorde-se que a mãe de Paulo Portas já tinha demonstrado carinho público por Cláudio Ramos e pela sua família. Recentemente, deixou uma mensagem especial à mãe do apresentador, nas redes sociais: “Muitos parabéns pelo aniversário e pelo filho que tem!

A mensagem surgiu em resposta a uma publicação de Cláudio, onde este celebrava o aniversário da mãe.

Temas: Helena Sacadura Cabral Claudio Ramos Dois às 10 TVI Cristina Ferreira

A Não Perder

Vera revela como Liliana reagiu à camisola do ex-noivo Zé

Há 2h e 26min

É necessário vestir o meu cão em dias de chuva e frio?

Há 2h e 28min

A pergunta sobre Dylan que Vera demorou a responder. E o que disse está a surpreender muitos

Há 3h e 12min

Em tempo de chuva, visite este parque infantil coberto e gratuito em Lisboa

Há 3h e 28min

Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Há 3h e 53min

Descubra como manter a sapateira livre de maus cheiros

Há 3h e 58min

Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»

Hoje às 13:11
MAIS

Mais Vistos

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Hoje às 12:00

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Hoje às 11:56

Cláudio Ramos confronta Vera: «Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?»

Hoje às 11:27

Em lágrimas, Isabel Figueira desabafa: «Nem sempre fiz as coisas bem»

Hoje às 10:06

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

Há 2h e 58min

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fora do Estúdio

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Hoje às 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

Ontem às 10:58

Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

Ontem às 08:50

Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda

19 out, 11:20

Fotos

«Gosto muito daquele homem»: Helena Sacadura Cabral reforça o que já tinha dito à mãe de Cláudio Ramos

Há 2h e 9min

Vera revela como Liliana reagiu à camisola do ex-noivo Zé

Há 2h e 26min

É necessário vestir o meu cão em dias de chuva e frio?

Há 2h e 28min

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

Há 2h e 58min