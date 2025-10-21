«Gosto muito daquele homem»: Helena Sacadura Cabral reforça o que já tinha dito à mãe de Cláudio Ramos

Aos 90 anos, Helena Sacadura Cabral apresentou o seu novo livro, “Talvez, um dia”, no “Dois às 10”. A escritora não escondeu o apreço que tem pelos apresentadores.

A escritora Helena Sacadura Cabral, de 90 anos, apresentou o seu novo livro, “Talvez, um dia”, no “Dois às 10”. A conversa foi marcada por ternura, elogios e momentos de cumplicidade entre a autora e os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Durante o programa, Cristina Ferreira não poupou palavras de carinho à convidada: “Quando vens, é sempre um dia bom.”

Helena Sacadura Cabral retribuiu o afeto com a simpatia que lhe é característica: “Gosto muito dos dois. Gosto muito daquele homem e gosto muito de si.”

Recorde-se que a mãe de Paulo Portas já tinha demonstrado carinho público por Cláudio Ramos e pela sua família. Recentemente, deixou uma mensagem especial à mãe do apresentador, nas redes sociais: “Muitos parabéns pelo aniversário e pelo filho que tem!”

A mensagem surgiu em resposta a uma publicação de Cláudio, onde este celebrava o aniversário da mãe.