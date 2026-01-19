Henrique Feist recorda divórcio do marido ao fim de 25 anos de casamento: «Não é um ex-amor»

Foi em conversa com Manuel Luís Goucha que o músico falou do seu lado mais pessoal.

Recorde a entrevista de Henrique e Nuno Feist no programa «Goucha».

Nasceram para brilhar, mas também já conheceram o lado amargo da vida. A perda prematura dos pais, o bullying na escola e um talento enorme que nem sempre é reconhecido foram alguns dos temas que Nuno e Henrique Feist falaram numa entrevista com Manuel Luís Goucha. Também sobre a vida amorosa os irmãos têm histórias para contar. A propósito disso, Henrique Feist abordou a forma como encarou o fim de um amor depois de 25 anos: «É um ex-marido, não ex-amor».

O músico falou da forma amigável como com o seu ex-companheiro terminaram a relação e de como o amor não acaba simplesmente porque uma relação termina.

Já o seu irmão Nuno continua casado há mais de 30 anos e com quatro filhos, que mostram sucesso em várias áreas.

Veja os vídeos para ver mais da conversa.