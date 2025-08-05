Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Há 27 min

Noah, filho de Marta Cruz, sobre transição de género: «Fico muito feliz por conseguir olhar-me ao espelho»

Há 33 min

Aspira, mapeia, contorna móveis e está a menos de 100€

Há 1h e 50min

"Nada a invejar ao Dyson". Este secador custa sete vezes menos e tem avaliações impressionantes

Há 2h e 16min

Há uma coisa que Maria Botelho Moniz quer fazer antes de casar

Há 2h e 17min

Há quem diga que é melhor que o Dyson. E custa apenas uma fração do preço

Há 2h e 17min

Noivo de Maria Botelho Moniz quebra «pacto» com a apresentadora e deixa-a emocionada

Há 2h e 39min

Maria Botelho Moniz surpreende com opinião sobre concorrente: «Doa a quem doer, está a ser quem é»

Há 2h e 42min

Maria Botelho Moniz sobre concorrente do «Big Brother Verão»: «Está a fazer a melhor passagem por um reality»

Há 2h e 42min

Maria Botelho Moniz tem favoritos no «Big Brother Verão»? Apresentadora revela: «Sei que estão a ser exatamente o que são»

Há 2h e 42min

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz responde a pergunta de Cláudio Ramos: «Nunca acreditaria»

Há 2h e 49min

Emocionada, Maria Botelho Moniz fala do companheirismo de Pedro Bianchi Prata: «Ele tem vivido isto tanto ou mais do que eu»

Há 2h e 50min