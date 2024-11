Testamento de Marco Paulo surpreende todos os dias! Afinal, há mais um herdeiro da fortuna... E por este ninguém esperava!

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Novo herdeiro de Marco Paulo: Cinha Jardim revela informações em primeira-mão sobre o homem que vai herdar parte da fortuna do cantor

Marco Paulo decidiu deixar 10% da sua fortuna (que se totaliza em 60 milhões de euros) a um Bombeiro Sapador de Braga, Eduardo Ferreira, com quem nos últimos anos construiu uma grande amizade. Com a existência de um novo herdeiro, António Coelho e Marco António ficam com 45% da herança cada um.

Segundo Cinha Jardim, amiga de longa data de Marco Paulo, o cantor conheceu Eduardo em 2021 e, desde então, faziam questão de estarem juntos todos os meses.

De acordo com o foi divulgado, o Bombeiro Sapador recebeu a notícia de que seria detentor de vários milhões de euros com surpresa. Ao saber que receberia uma quantia milionária, Eduardo Ferreira ficou de tal forma em choque que pediu para se afastar, nesta primeira fase, dos Bombeiros Sapadores.

Sabe-se ainda que o filho de Eduardo, Valentim, foi o menino que interpretou a Marquinho na série sobre a vida de Marco Paulo, «Marco Paulo - A Minha História».

Recorde-se que Marco Paulo - cujo verdadeiro nome era João Simão da Silva - morreu no passado dia 24 de outubro, aos 79 anos. O cantor perdeu a luta contra dois cancros, um no pulmão e outro no fígado.