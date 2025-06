Esta doença (muitas vezes ignorada) faz engordar. Dieta e exercício não resolvem

Anuska Marques foi diagnosticada com hipotiroidismo, uma doença silenciosa que afeta o metabolismo e pode causar aumento de peso mesmo com dieta e exercício. Durante meses, lidou com críticas e comentários cruéis sem saber o verdadeiro motivo.

Anuska Marques, ex-concorrente do Big Brother – Duplo Impacto, viveu nos últimos meses uma transformação profunda — por fora e, sobretudo, por dentro. A influencer foi recentemente diagnosticada com hipotiroidismo, uma condição que afetou drasticamente o seu corpo e, com isso, a sua autoestima.

O diagnóstico veio depois de um aumento de 15 quilos, apesar de manter hábitos saudáveis. A resposta aos comentários maldosos nas redes sociais e até de desconhecidos foi dura: “Chegaram a perguntar-me se estava grávida.”

O hipotiroidismo é uma doença da tiroide que abranda o metabolismo, causando fadiga, retenção de líquidos, alterações de humor e ganho de peso inexplicável — muitas vezes injustamente associado a maus hábitos alimentares ou sedentarismo. É uma condição que exige medicação contínua e controlo médico regular, e dieta e exercício sozinhos não resolvem.

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia Diabetes e Metabolismo, o hipotiroidismo é uma diminuição da quantidade de hormonas da tiróide (T3 e T4) em circulação. É uma doença comum e muitas vezes subdiagnosticada.

A tiróide é uma pequena glândula endócrina com cerca de 5 cm de diâmetro, localizada na face anterior do pescoço, por baixo da maçã de Adão. A sua função é produzir hormonas tiroideias. O diagnóstico é fácil: colheita de sangue com doseamento de TSH e T4 livre.

O tratamento do hipotiroidismo faz-se com comprimidos de levotiroxina, que deve ser tomada diariamente em jejum. A dose depende da idade, peso e patologias associadas de cada doente, por isso, deve ser ajustada periodicamente pelo médico responsável.

As hormonas tiroideias são fundamentais para o normal funcionamento do nosso corpo. As hormonas tiroideias contribuem para a regulação de vários mecanismos, como: temperatura corporal, frequência cardíaca, tensão arterial, funcionamento intestinal, controlo de peso e estados de humor.

Sintomas:

A manifestação clínica costuma ser gradual e pouco específica, o que muitas vezes atrasa o diagnóstico. Os sinais e sintomas mais habituais, de acordo com o site dos hospitais CUF, incluem: