Doença da tiroide levou Miss portuguesa a paralisia total: «Pensei em desistir»

Desfila com um sorriso que ilumina qualquer palco, mas por detrás da maquilhagem e das faixas de Miss, Tânia Camacho esconde uma história de superação impressionante. Aos 27 anos, depois de ter representado Portugal internacionalmente em concursos de beleza, enfrentou uma fase dramática: ficou paralisada e teve de reaprender a andar.

Tânia Camacho tem 27 anos e um percurso que parece saído de um conto de fadas… até ao momento em que o sonho foi interrompido por uma realidade dura. A jovem modelo, que começou a desfilar aos cinco anos, tornou-se Miss há dois anos e chegou a representar Portugal no “Miss Global Universe”. Com uma presença segura e um sorriso contagiante, ninguém diria que esteve, recentemente, meses acamada, sem conseguir sequer segurar a cabeça.

A história foi contada no programa Dois às 10, da TVI. O diagnóstico de cancro da tiroide surgiu aos 12 anos e, desde então, a sua saúde nunca mais estabilizou. Em novembro de 2023, uma grave crise de hipotiroidismo mudou-lhe a vida: “Deixei de sentir o corpo dos joelhos para baixo”, explicou, com a voz embargada. “Foi um choque quando me picaram as pernas e os pés e eu não senti nada”.

Tânia foi internada e, durante semanas, esteve paralisada numa cama de hospital. A recuperação foi dolorosa. Teve de reaprender a andar, a movimentar-se, a ser autónoma. “Ponderei se isto vale a pena. (...) Pensei em desistir. Mas no dia 14 de fevereiro deste ano, voltei a andar sem apoio. Foi o dia mais feliz da minha vida.”

Ao longo de todo este processo, contou com o apoio incondicional da família, mas admite que nem sempre mostrava o que sentia.

Hoje, apesar do medo constante de voltar a adoecer — “vivo com medo por causa da tiroide” —, Tânia mantém a esperança e continua a lutar pela saúde e pelos seus sonhos. Pertence à Juventude Hospitaleira e à Liga Portuguesa Contra o Cancro, onde tenta inspirar outros jovens com a sua história.

Entre sorrisos na passarela e lágrimas no hospital, Tânia Camacho é, acima de tudo, uma mulher de coragem — e um verdadeiro exemplo de resiliência.