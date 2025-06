Andreia descobriu que o namorado era homossexual e, pouco depois, que estava grávida

Andreia Pereira descobriu que o namorado com quem namorava há três anos a traía com outro homem. Durante muito tempo culpou-se, sem perceber que a dor não era sua para carregar.

A trajetória de vida de Andreia Pereira foi profundamente marcada por episódios dolorosos e por um processo de aprendizagem emocional exigente. Aos 24 anos, acreditava viver uma relação sólida e plena. Durante três anos, partilhou o quotidiano com o namorado, sem suspeitar da traição que acabaria por abalar por completo a sua estabilidade emocional.

A descoberta foi devastadora: o companheiro mantinha uma relação paralela com outro homem. “Estava num namoro de três anos quando percebi que o meu namorado era homossexual”, revelou, num testemunho corajoso e repleto de frontalidade.

Durante bastante tempo, Andreia sentiu-se responsável pelo desfecho da relação. “Senti que falhei como mulher. Pensei que nem um homem conseguia manter ao meu lado”, confidenciou, admitindo o impacto que essa revelação teve na sua autoestima.

Atualmente, encara esse capítulo com mais resiliência, mesmo que as marcas desse momento ainda façam parte do seu percurso. Foi uma vivência que transformou por completo a sua forma de ver as relações e de se ver a si própria.