Miguel diz que a mãe o obrigou a frequentar terapias de conversão sexual: «O sonho dela era que eu deixasse de ser homossexual»

No Dois às 10, recebemos Miguel Salazar, filho de uma deputada municipal do Chega, que cortou relações com a mãe.

O testemunho de Miguel Salazar está a dar que falar.. O jovem diz que a mãe, Maria Helena Costa, o maltratou por ser homossexual. Segundo Miguel, tudo se agravou quando revelou a sua orientação sexual. “O problema foi quando a homossexualidade entrou na casa dela”, afirmou, recordando uma adolescência marcada pelo medo e pela rejeição.

O jovem denuncia episódios de alegada violência, garantindo ter sido agredido pela mãe, acrescentando que foi também forçado a frequentar terapias de conversão. Além disso, Miguel relata que ouviu frases marcantes e dolorosas dentro de casa: “Dizia que ia acabar na prostituição e que tinha uma doença pior que cancro”.

Atualmente afastado da família, o jovem revela que chegou a cortar relações com os pais e bloqueou contactos e redes sociais: "O sonho dela era que eu deixasse de ser homossexual".

Apesar de tudo, Miguel sublinha que encontrou apoio fora do núcleo familiar, especialmente junto de amigos da comunidade LGBTI+.

Entretanto, em comunicado, Maria Helena Costa já veio a público negar todas as acusações de violência feitas pelo filho. O caso tem gerado forte reação nas redes sociais e volta a colocar em debate temas como a aceita