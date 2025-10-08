Este aspirador higieniza colchões e sofás. E está com 40% de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

O Hoover HMC5 Ultravortex 2 está entre os modelos mais procurados da Amazon e, durante o Prime Day, surge com uma promoção tentadora: 40% de desconto, passando de 151 euros para 90 euros. Criado especialmente para colchões, sofás e estofos, combina potência, tecnologia e praticidade, reunindo milhares de avaliações positivas e uma classificação média de 4,6 estrelas. Só no último mês, já ultrapassou as 100 compras, consolidando-se como um dos favoritos entre quem procura uma limpeza mais cuidada.

Este modelo atua em várias frentes: remove pó, ácaros e alergénios, ao mesmo tempo que higieniza em profundidade graças à luz UV integrada, que ajuda a reduzir bactérias e a manter os tecidos mais frescos. Um sensor inteligente indica quando a superfície está realmente limpa, alterando a cor conforme o nível de sujidade diminui. O resultado é um ambiente mais puro e um descanso mais saudável — especialmente importante para quem sofre de alergias.

Com sucção constante e potente, o Hoover HMC5 foi desenhado para alcançar zonas onde os aspiradores tradicionais não chegam. O movimento rotativo do cabeçal solta o pó mais entranhado, enquanto o design compacto e leve facilita tanto o manuseamento como a arrumação. O depósito de 0,6 litros é fácil de remover e lavar, tornando a rotina de limpeza mais simples e rápida.

Durante o Prime Day, a Amazon reúne centenas de ofertas exclusivas para membros Prime, incluindo este modelo da Hoover — uma marca associada à inovação e confiança. Mesmo quem ainda não é subscritor pode aderir e aproveitar entregas rápidas, devoluções fáceis e alguns dos melhores preços do ano. Uma oportunidade para investir num equipamento que faz realmente a diferença no dia a dia.

